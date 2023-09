Central hace mucho que no pierde de local pero no por eso es un equipo sin problemas. El principal de ellos es que al equipo le cuesta mucho ganar con frecuencia. Anoche estuvo cerca de la derrota y casi nunca cerca de la victoria. Jaminton Campaz sorprendió con un gol en una jugada que parecía no tener riesgos para el fondo del rojo que significó el empate. Y eso es todo a lo que pudo aspirar el canaya después de un flojo primer tiempo.

A Central se le hace difícil encontrar alegrías en Copa de la Liga. Más allá de los jugadores que ya no están, el equipo perdió decisión en su juego y extraña a Malcorra. El diez ayer jugó unos minutos y dejó la cancha por lesión. Se combinó una vez con Campaz y el centro bajo no llegó a tocar Cervera. Fue lo único del equipo en ataque. Porque el Rojo hizo todo mejor, aunque falló en la definción. Broun despejó un tiro libre de Toloza y Martínez lo perdió debajo del arco con derechazo que se perdió por el segundo palo.

Central pudo reaccionar al control de Independiente con un remate desviado de Campaz en contragolpe que gestionó Cervera. Pero una mala salida de Broun en un tiro de esquina le cayó a Báez y el paraguayo resolvió rápido con un taco para poner al Rojo en ventaja.

En el complemento Central tuvo el empate en Cervera, tras centro de Campaz, pero la pelota se fue desviada. Independiente lo perdió otra vez de contragolpe en los pies de Martínez. El canaya empezó a perder la paciencia y después de que Rey le tapara un remate a Giaccone lo tuvo de contragolpe Canelo, aunque el delantero se demoró en el disparo y se recuperó el fondo canaya. El partido se abrió de tal manera que el gol podría venir de cualquiera de los dos equipos. Y fue de Central por una gran jugada de Campaz para tirar una gambeta en el área grande y definir con derechazo cruzado.

Las ganas del colombiano no le alcanzaron para ganar a Central. Porque el equipo hizo un mal partido. Bogado no se mostró en el juego y Toledo poco pudo hacer en el medio con O’Connor para imponerse en la marca. El equipo de Miguel Russo tiene un invicto de local de 23 partidos. Ese número es significativo. Pero si se repasa todo lo que le cuesta ganar al canaya las estadísticas nos dicen lo poco que pueden hablar del presente de Central.

1 Central: Broun; Martínez, Agüero, Quintana, Alan Rodríguez; Toledo, O'Connor; Giaccone, Malcorra, Campaz; Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

1 Independiente: Rey; Isla, Báez, Laso, Damián Pérez; Toloza, Marcone, Mancuello; Giménez, Martínez, Canelo. DT: Carlos Tevez.

Goles: PT: 44m Báez (I). ST: 31m Campaz (C).

Cambios: PT: 19m Bogado por Malcorra (C). ST: 12m Ortiz por Toloza (I), 24m Sandez por Quintana y Modica por Cervera (C), 34m Aguilar por Martínez (I), 38m Buffarini por Isla y Cauteruccio por Martínez (I) y 45m Silva por Giaccone (C).

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Central