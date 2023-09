Los proyectos que contemplan la creación de las universidades de Madres de Plaza de Mayo, en CABA, del Delta (Tigre, Escobar y San Fernando) y Pilar, en la provincia de Buenos Aires; de Río Tercero, en Córdoba; y la nacionalización de la casa de altos estudios provincial de Ezeiza, fueron aprobados en la madrugada del miércoles y ahora serán analizadas en el Senado.

Afuera del orden del día quedaron los proyectos para crear la Universidad Laurentino Ortiz, sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS), que depende la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Otras iniciativas que quedaron sin tratarse son las de creación de las universidades de la Cuenta del Salado, cuya sede central estará en Cañuelas, y la de Saladillo, ambas en la provincia de Buenos Aires.

La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (FDT), anunció en la sesión: “Esperamos en poco tiempo tratar las tres que faltan aprobar”, al aludir a aquellos proyectos que quedaron afuera del orden del día de la sesión que terminó ayer a la madruga. Esas tres iniciativas ya tienen dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de la de Educación.

Las iniciativas fueron votadas, con matices, por los bloques del Frente de Todos (FDT), del Frente de Izquierda, de bancadas de partidos provinciales y de Evolución Radical, que sin embargo expresó su rechazo a la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

Críticas desde Ezeiza

Otro de los momentos de tensión en la sesión de Diputados se registró cuando trataron las creaciones de las universidades, especialmente de la nacionalización de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE).

En la ocasión, el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO-Buenos Aires), cuestionó los artículos 6 y 7 de esa iniciativa y pidió modificarlos por entender que se atenta contra la autonomía universitaria. “Estoy defendiendo la autonomía universitaria que el kirchnerismo pretende violar por primera vez en la historia”, señaló después en Twitter. El pedido fue rechazado por el FDT.

En declaraciones al Suplemento Universidad de Página/12, el rector de la UPE, Daniel Galli, cuestionó también esos artículos. “El proyecto que salió con media sanción, en la madrugada de ayer en Diputados, en los artículos 6 y 7, encomienda al Ministro de Educación de la Nación a que designe un rector organizador, por lo que interviene sobre la Universidad al no reconocer los cuerpos colegiados, el Consejo Superior, la Asamblea Universitaria, ni a las autoridades como el rector y el vicerrector”.

“Expresamente no los reconoce. No me parece bien, porque no respetan la autonomía universitaria, que significa el cogobierno tripartito que tiene la Universidad. Estoy por el segundo mandato, por ejemplo, y algunos consejeros tienen mandato hasta 2025 y otros hasta 2027, yo y la vicerrectora (Macarena Forneris) hasta 2027. Todos mandatos fruto de haber sido elegidos como se eligen las autoridades en las universidades públicas, que los eligen sus claustros y no alguien de afuera. Es la única queja que tengo”, criticó Galli.

Pedido al Senado

Los proyectos pasaron a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, que preside Cristina del Carmen López Valverde (FDT-San Juan), donde se empezarán a tratar en las próximas semanas.

“Esperamos que los senadores atiendan el reclamo. Todos los antecedentes de nacionalización de universidades provinciales, como fue el último caso de la UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional), todos respetaron las autoridades elegidas y con mandato”, reclamó Galli.

No obstante, el rector celebró la nacionalización y sostuvo que “el cambio de jerarquía es importante porque se trata de un tema que el Gobierno Municipal de Ezeiza viene impulsando desde hace muchos años”.

“Como rector, universitario, como docente que hace más de treinta años que trabajo en las universidades públicas, lo que digo es que, indudablemente la nacionalización, a diferencia de las creaciones que hubo, se hace sobre una universidad que ya existe. Porque tiene más de diez años, tiene sus autoridades constituidas, se normalizó en 2019 y elige sus autoridades con plena autonomía universitaria. Por eso hay que corregir esos artículos”, enfatizó.

El rector informó que la UPE tiene 10 mil alumnos, 450 docentes y 50 trabajadores no docentes. “Hace cinco años teníamos 5.500 alumnos y eso implica un crecimiento institucional. Con los títulos de validez nacional. Lo único provincial, por supuesto, es el presupuesto”, precisó.

Una apuesta el presente y el futuro

“Celebramos la decisión y el acuerdo político para habilitar una sesión en la que se pudo tratar entre otros temas importantísimos como la creación de las primeras cinco universidades que forman parte de un grupo inicial de ocho proyectos”, señaló al Suplemento Universidad María Gracia Benedetti, decana de la FHAyCS (UADER).

Y en ese sentido, destacó: “Confiamos en el compromiso de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos de ley que faltan para crear las otras tres universidades, entre las que figura nuestra futura Universidad Juan Laurentino Ortiz”, que llevará el nombre del poeta nacido en Puerto Ruiz, Gualeguay, Entre Ríos.

“En este momento histórico en el que se debaten proyectos para los próximos años crear universidades es una apuesta al presente y al futuro ya que en ellas habitan derechos y sueños de muchas y muchos jóvenes y adultos argentinos que quieren construir un país mejor”, argumentó Benedetti.

Los números de los proyectos

El proyecto de ley de creación de la Universidad del Delta fue aprobado por 139 votos a favor y obtuvo 74 en contra y una abstención. La de Pilar fue respaldada con 139 votos y fue rechazada por 75 diputados y una abstención.

La nacionalización de Ezeiza obtuvo el apoyo de 126 votos, 89 lo hicieron en contra y no se registraron abstenciones; la de Río Tercero se aprobó con 155 votos, mientras que se registraron 58 rechazos y no hubo abstenciones. Esa casa de estudios por crearse es la que obtuvo más votos a raíz de los votos radicales de Evolución. Las diputadas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FDT) habían presentados proyectos para crear esa institución.

La de Madres de Plaza de Mayo fue apoyada por 132 votos, 82 legisladores rechazaron el proyecto y no hubo abstenciones. Esa institución funcionará sobre la base del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo.

Osuna, por su parte, insistió ayer en que “la creación de esas instituciones responde a demandas de las comunidades y representa un compromiso del gobierno con la educación pública” y advirtió que “quienes se resisten a estas creaciones darán cuenta a la historia”.