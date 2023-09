El entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, confirmó que Lionel Messi, que fue sustituido en el primer tiempo del partido que el conjunto de Florida goleó 4-0 a Toronto FC por la fecha 33 de la MLS, no jugará el encuentro del próximo domingo ante Orlando City.

"No hay ninguna chance que el domingo vayan a estar contra Orlando. El plan no era sacar tanto a Messi como a Jordi Alba. Pero por lo que hablé con ambos, refieren a fatigas. No creo que haya lesión muscular", analizó el DT rosarino sobre las modificaciones obligadas que tuvo que realizar a los 34 y 37 minutos de la primera parte.



El "Tata" agregó que "hicimos entrenamientos donde se manifestaron bien y entendimos que estaban aptos para jugar. Hay que ver el informe de los médicos y pensaremos. La única garantía que tenemos son las imágenes, el entrenamiento de los futbolistas y lo que hablamos con los médicos, y todo daba para que jueguen. Si los hicimos jugar era porque estaban en condiciones de jugar".

A los 37 minutos del primer tiempo, Messi pidió el cambio (Foto: AFP).

Martino intentó quitarle dramatismo a la situación y manifestó que "después de hablar con ellos no tengo el mismo pesimismo que tuve cuando los saqué. Creo que Messi paró a tiempo, justamente él me hizo una seña antes que yo creí que era por él y era por Alba el cambio. Después de una jugada, esa famosa cicatriz que tiene le molestó y ahí lo vi elongar, enseguida me miró y ahí fue el punto final".

El entrenador del Inter se refirió al partido decisivo de la US Open Cup del próximo miércoles frente a Houston Dynamo y advirtió que "tenemos una final, pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo".

Seguí leyendo: