El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, dejó ayer inaugurada una nueva base de operaciones de fuerzas federales en la zona de Lamadrid y avenida de Circunvalación, donde anunció la llegada de 500 oficiales de Gendarmería Nacional, así como la radicación de la Superintendencia Nacional de Investigaciones Criminales de la Policía Federal, en el histórico edificio de la estación de trenes Central Córdoba, ubicada en 27 de Febrero y Juan Manuel de Rosas. Massa aseguró que si llega a la jefatura del Estado se tomará “como algo personal devolverle la paz a Rosario”. A la lista sumó obras de urbanización en barrio Los Pumitas (en Empalme Graneros), una zona carenciada donde fuera asesinado Máximo Jerez un chiquito de 11 años, en marzo de este año, a manos de una banda narco. “Vamos a estar respondiendo al dolor imborrable que representó la muerte de ese chico de 11 años que nos obliga a reaccionar”, aseveró Massa. “Quiero que Rosario brille, que esa ciudad de la cultura, de la industria, del trabajo vuelva a brillar en todo su esplendor”, dijoel candidato presidencial en el tramo final de su discurso. “Que ningún problema se transforme en un obstáculo para ese brillo. Voy a trabajar al lado de cada rosarino y rosarina”, agregó.

“Vamos a reforzar la presencia de las fuerzas federales en Rosario, y le digo al intendente (Pablo Javkin, presente en el acto) que si soy Presidente voy a tomar como algo personal el devolverle la paz a Rosario”, señaló Massa durante su discurso. En ese sentido, el postulante de UxP recordó el trabajo que desarrolló durante su gestión como intendente de Tigre para bajar los índices delictivos, y prometió trabajar con el mismo empeño para lograr lo mismo en Rosario.

Massa afirmó además ante los jefes de las fuerzas de Seguridad que su compromiso es “asegurarles las inversiones que necesiten en materia de logística y tecnología para exigirles resultados”. “Cuenten con mi compromiso para tener las inversiones que necesiten en logística y tecnología. Sé lo que significa para los efectivos de las fuerzas federales dejar sus hogares para trabajar contra el delito en otros destinos. Por eso les vamos a dar todas las herramientas que necesiten”, subrayó.

En su discurso, Massa señaló: “Hoy se incorporan 500 gendarmes de un equipo de 1.300 gendarmes, pero no es sólo gendarmes. Es el trabajo coordinado de Gendarmería, de Prefectura, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeronáutica”.



El gobernador Omar Perotti y el intendente local, Pablo Javkin, junto a Diego Giuliano, ministro de Transporte de Argentina, estuvieron en el acto. En el comienzo, tomó la palabra el intendente Javkin: “Esta es una ciudad de trabajo, de gente buena. Detrás de este destacamento vemos crecer un cordón de industrias. Lo que queremos es recuperar la tranquilidad en la calle. Lo de hoy es un gran paso. Cada avance va a ser un día más tranquilo en la ciudad”.



Perotti, en tanto, afirmó en el estrado: “Sin duda que hoy es un día importante. Seguir sumando esfuerzos es importante para Santa Fe. Es un paso necesario para seguir abriendo el camino a más fuerzas federales en la provincia. Cada uno tiene que ir poniendo y haciendo su parte en esta lucha por cortar todos los vínculos con el delito. Tenemos números que no nos gustan. Todos los hechos tienen detenciones, imputaciones y procesamientos. No hay impunidad. No hay vuelta atrás”. El gobernador en funciones también ponderó las acciones en materia productiva: “Cada puerta que se le abre al trabajo es una que se le cierra al delito”.

Por su parte, Agustín Rossi, candidato a vice nacional y actual jefe de Gabinete argentino, expresó: “Desde que asumí como jefe de Gabinete, entendíamos que teníamos que hablar por los hechos. Sabemos que siempre va a faltar. En eso queremos reafirmar nuestro compromiso. Tenemos fecha de llegada y no tenemos fecha de partida (de los gendarmes). Nuestro compromiso es estar, mirar hacia el futuro. Queremos devolverles esa serenidad, esa paz (a Rosario). No estamos para debatir con nadie, sólo para trabajar”, agregó el postulante a vicepresidente.



En los discursos inaugurales se destaco un apartado de Rossi, quien se refirió a la dolarización de la moneda, proyecto del candidato a presidente Javier Milei, sobre el que razonó que traería problemas en el combate contra el narcotráfico y los negocios ilegales: “La dolarización no nos ayuda en el combate contra el delito narco. La dolarización significa que desaparece un eslabón de la cadena que nosotros perseguimos, que es el traspaso de esa fenomenal cantidad de dinero que mueve el narco de pesos a dólares. Si se dolariza la Argentina, van a ver lo que está pasando en Ecuador (país con la moneda estadounidense como oficial, azotado por una ola de violencia narcocriminal que incluyó el asesinato de un candidato a presidente). En el combate contra el delito narco, la dolarización es claramente nociva”, concluyó.



El ministro Diego Giuliano dijo: "Esto parte de un objetivo común que es la prevención y la intervención de las fuerzas de seguridad en una zona lastimada de nuestra Argentina. Con los sistemas de seguridad que estamos incorporando en los colectivos, a través de la tarjeta SUBE, y con las Paradas Seguras, con Centros de Monitoreo y conexión directa con el 911, lo que hacemos es que el Estado esté más cerca. Esto parte de un modelo que yo conocí con Sergio Massa en Tigre, y es un modelo que hoy debemos llevarlo a toda la Argentina".

"El transporte no es sólo lo que entra y lo que sale, el transporte tiene rentabilidad social, porque ayuda al trabajador, ayuda al que busca trabajo, y al empresario para que se trasladen también sus trabajadores. En este tiempo en que el Estado está en debate necesitamos demostrar que el Estado es eso, es estar presente", concluyó el ministro Giuliano.