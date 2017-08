1 Colón: Domínguez; Ceballos, Conti, Ortiz, Clemente; Morales, Fritzler, Estigarribia, Guanca; Leguizamón, Vera. DT: Eduardo Domínguez.

1 Central: Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Martínez, Parot; Camacho, Gil, Romero, Carrizo; Ruben, Zampedri. DT: Paolo Montero.

Goles: ST: 38m Camacho (RC) y 41m Sandoval (C).

Cambios: ST: 16m Ortiz por Martínez (RC), 24m Chancalay por Leguizamón (C), 27m Ledesma por Morales (C), 34m Herrera por Ruben (RC), 41m Sandoval por Estigarribia (C) y Da Campo por Carrizo (RC).

Arbitro: Juan Pablo Pompei.

Cancha: Colón.

El resultado lo arruinó todo en Central. El empate que logró Colón desdibujó la buena presentación de los canayas en el debut en la Superliga. El equipo de Paolo Montero dominó al sabalero, fue persistente en la búsqueda de gol y anotó a poco del final con palomita de Camacho. Pero una pelota perdida en el área le quedó a Sandoval y apareció la igualdad. Respecto a los refuerzos, buen debut de Santiago Romero, Leonardo Gil acompañó y Fernando Zampedri aportó poco, más allá de su participación en el tanto. La figura fue Washington Camacho y defeccionó Federico Carrizo.

Por lo que hizo Central en el Brigadier López, el equipo invita la ilusión. Al menos el hincha puede esperanzarse con ver en cancha un equipo con ambición por ganar, que no es poco. Lo demostró ayer durante toda la tarde. Si Colón apenas encontró algunos minutos de respiro y solo cuando Vera tomó la pelota en los metros finales.

Eduardo Seval Zampedri debutó oficialmente y tuvo una floja actuación ayer frente a Colón en Santa Fe.

Central ganó en el mediocampo con un buen despliegue de Romero, incluso colaborando con la defensa en el fondo, pero el equipo a la hora de atacar dependía de Camacho, y el ex Racing hizo un buen partido. Durante su dominio, Romero sacó un zapatazo de 30 metros que pegó en el palo derecho, Carrizo hizo un enganche de más al quedar en soledad en el área mayor y en la más clara Zampedri, tras asistencia de Camacho, la tocó suave a las manos de Domínguez.

Colón se conformó con un contragolpe de Leguizamón que terminó con remate desviado y un cierre de Rodríguez para dejar sin ángulo de definición a Morales, en la única que le llegaron al área chica al canaya.

En el segundo tiempo Central profundizó el dominio pero sufrió por un Camacho algo disperso en el juego. Carrizo probó con derechazo desviado, luego asistió a Zampedri pero el tanto fue anulado por posición adelantada del goleador. Y de corner, un cabezazo de Parot en el área menor se perdió por el segundo palo.

Eduardo Domínguez metió a Sandoval y al pisar la cancha el delantero marcó el empate en un tiro libre.

Colón no podía salir de su campo y llegó el merecido gol visitante: Herrera la tiró larga para Zampedri, el delantero la devolvió al área chica de cabeza y Camacho, de palomita, marcó el gol de la diferencia. Quedaba poco por jugar y Central solo había sufrido por la salida de Martínez en defensa en lugar de Ortiz. Eduardo Domínguez metió a Sandoval y al pisar la cancha el delantero marcó el empate en un tiro libre que nadie despejó. El punta sabalero se encontró con la pelota frente al arco y anotó fácil de derecha ante Rodríguez.

El empate fue una decepción para Central. Pero fue bueno lo del canaya en el Brigadier López. No le alcanzó para ganar pero sí para ilusionar a su gente.