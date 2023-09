El técnico de Boca Juniors, Jorge Almirón, advirtió a sus jugadores que deberán "jugar con otra energía y otro vértigo" el jueves cuando reciban a Palmeiras de Brasil, en la primera semifinal de la Copa Libertadores.



El entrenador consideró que la cercanía de ese compromiso "jugó en la cabeza de los futbolistas" durante el empate ante Lanús por la Copa de La Liga. "Confío en los jugadores, porque saben jugar esta clase de partidos en los que hay que mostrar otra energía y otro vértigo", descontó Almirón, cuyo equipo ganó sólo una de sus últimas ocho presentaciones.

Por ello, al momento de destacar lo positivo que dejó la igualdad ante Lanús, el técnico de Boca indicó: "Lo más importante es que todos terminaron en buenas condiciones físicas pensando en el jueves". Además, justificó algunas de sus decisiones y afirmó que "Barco necesitaba sumar minutos y jugó un tiempo para agarrar ritmo".



En la misma línea, Almirón sostuvo que "(Cristian) Medina venía sumando muchos minutos y por eso no arrancó como titular". "(Darío) Benedetto entró muy bien y (Edinson) Cavani hizo un gran desgaste para el equipo, no jugó el partido pasado y también debía sumar minutos", repasó.



De cara a lo que se le viene, la ida con Palmeiras y el Superclásico ante River el próximo domingo en La Bombonera, el técnico no dudó en señalar: "Habrá que ver qué esquema usamos porque ellos juegan con cuatro en el medio". "Ahora estamos pensando en el jueves y si sacamos un buen resultado, después veremos como afrontamos el Superclásico porque todos los jugadores quieren estar", concluyó.