Luego de ganar una serie de elecciones provinciales, los radicales ya sienten que están para más. Quizás para demostrar que se vienen otros tiempos en Juntos por el Cambio, hicieron filas en los últimos días para cuestionar al expresidente Mauricio Macri. El titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, dijo que "le hizo mucho daño a Juntos por el Cambio" con sus coqueteos con Javier Milei. Antes de eso, el referente porteño Emiliano Yacobitti aseguró que Macri "le viene faltando el respeto hace rato a la UCR" y dejó en claro que no votarán por Milei en un ballotage. Además del claro malestar por la campaña porteña, empieza a eclosionar la pelea de fondo en la que se puede sumir el espacio si Patricia Bullrich queda afuera del balotaje. Javier Milei aprovechó para meterse, pegar a los radicales a Sergio Massa y azuzar la interna de sus competidores.



El expresidente Macri le viene haciendo favores a Bullrich desde que volvió al país. El último fue patear el avispero de la UCR. Desde que los cuestionó por el quórum en la sesión de Ganancias, los principales referentes del radicalismo hicieron cola para responderle. El último fue el presidente del Comité Nacional, quien advirtió que Macri “le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio”.



"Liberalismo contagioso"



“Después de las PASO, en la primera semana, con tanta alabanza a Javier Milei le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio. Ahora se ha callado un poco, y se ha ordenado bastante, así que espero que trabaje y apoye decididamente. En todo caso el problema no está en el radicalismo como él cree", remarcó Morales, que incluso al recibió a Bullrich en Jujuy.



El gobernador jujeño indicó que "el radicalismo lo único que viene haciendo en el último tiempo es levantar a Patricia Bullrich y levantar a Juntos por el Cambio”. Contrastó esto con el silencio de Macri. Y le exigió al ex presidente que no sea ambivalente: "La única manera de aportar es que no deje dudas de que la candidata es Patricia. Yo también diría que hay un liberalismo extremo contagioso, y nos hace daño", le retrucó Morales.

Fue la respuesta a la frase del ex presidente que le dedicó a los cuatro diputados que habían participado de la sesión de Ganancias: "El populismo es muy contagioso”, había dicho la semana pasada mientras estaba de gira por Córdoba.



Cerca de Macri, no se mostraron sorprendidos por el ataque de Morales. "Hay una sola lectura. Lo único que ha hecho en los últimos años fue agredir constantemente a Macri. No es una novedad", dijeron. El ex mandatario ve un Morales en retirada: deja el gobierno provincial en diciembre y el mismo mes se le vence el mandato como presidente de la UCR. Ya hay planes del sector ganador de la interna del radicalismo para reemplazarlo.



Fotos y fotos

Morales apareció junto a otros gobernadores en la foto con Massa, en la que también estuvo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Curiosidades: ambos formaron parte del sector de la UCR que apoyó en las PASO a Horacio Rodríguez Larreta. Si bien aclararon que fue un encuentro institucional, no evitaron las suspicacias.



De hecho, Milei se subió a esa foto para intervenir en la interna de Juntos por el Cambio (algo que viene haciendo desde, al menos, el año pasado con bastante éxito): "Si Juntos por el Cambio queda tercero, va a haber un rompimiento del sistema político. Ayer Gerardo Morales y Valdés, dos gobernadores de Juntos por el Cambio, sumándose a Massa. Los radicales llamando a votar en Capital a Santoro (NdR: en realidad, Santoro pidió el voto radical). ¿No les dice nada la foto de Morales y Valdés con Massa, donde Massa le da lugares en el Gobierno?", se preguntó Milei, combinando fake news con sospechas.



El que se sintió obligado a responderle fue Luis Petri, candidato a vicepresidente de Bullrich y radical del Grupo Malbec (es decir de los vencedores en la interna nacional): "Salvo los Moreau de la vida, no hay ningún radical que esté apoyando a Massa", aclaró. Morales ya había hecho otro tanto. "Los radicales están esforzándose para que ganemos las elecciones", advirtió Petri, quien intervino para defender a Macri y decir que los estaba ayudando mucho.

El presidente de la UCR no parece estar de acuerdo. Como para dejar en claro que el enojo es con Macri y no con Bullrich, el gobernador la recibió en Jujuy y contrapuso la foto de Massa a otra foto con la candidata de Juntos por el Cambio. De paso, dejó un mensaje para Milei y habló de la defensa de la educación pública.

"Nos dicen que son lo nuevo y ahora vienen de la mano de Luis Barrionuevo. ¿Eso es lo nuevo?", cuestionó Bullrich a Milei. A la candidata le viene costando encontrarle un flanco a su adversario de extrema derecha y lo de Barrionuevo piensa exprimirlo hasta la última gota. Bullrich elogió el gobierno de Morales, para lo que debió obviar el último año, que fue un largo conflicto con docentes, estatales y pueblos originarios luego de que reformó la Constitución provincial. "No es lo mismo tener un gobernador de Juntos por el Cambio cerca de la gente como Gerardo que no tenerlo", aseguró Bullrich. Morales, por su parte, dijo que Bullrich "es una mujer con coraje y con decisión"

Interna porteña

Para completar el estado de ebullición del radicalismo, está de fondo también la interna porteña, donde los radicales le reprochan aún a Jorge Macri que no les dio un lugar en la lista. El domingo, Yacobitti también le apuntó a Mauricio Macri, del que dijo "hace rato le viene faltando el respeto al radicalismo". Y sostuvo que la alianza opositora solo puede seguir existiendo si se respetan una serie de reglas internas. De paso, recordó que Macri tomó medidas "similares" a las de Massa cuando perdió las PASO en 2019.



Yacobbiti mostró su desagrado por el spot de Bullrich en el que muestra una maqueta de una cárcel para corruptos con el nombre "Unidad Penitenciaria Cristina Fernández de Kirchner". "Creo que el spot de Patricia Bullrich es una táctica electoral, pero no me gusta. No me parece bueno como plataforma electoral", remarcó el radical, quien indicó que es "muy difícil" que los radicales voten a Milei en un ballotage e incluso recordó cuando Milei dijo que Raúl Alfonsín fue "el peor presidente de la historia".

Más allá de las discusiones porteñas con Jorge Macri, lo de Yacobitti sumado a lo de Morales y otras expresiones de diputados en la misma línea muestran qué juego se empieza a jugar en Juntos por el Cambio: quién conducirá la alianza después del 22 de octubre (sobre todo, si Bullrich queda tercera y afuera de una segunda vuelta), cómo se plantarán ante Milei en un ballotage y si la alianza finalmente se romperá o seguirá existiendo con nuevas reglas.