El juicio por el femicidio de Paola Díaz (32), madre de cinco hijes, asesinada por su pareja en agosto de 2022 en Orán, está llegando a su fin. Se espera que el miércoles se escuchen los alegatos. El acusado, Lionel Sandro Pérez, intenta desligarse del agravante por el vínculo y de la tentativa de femicidio cometida ese mismo día.

Pérez declaró el jueves pasado, negó la relación con la víctima y tampoco reconoció haberle prendido fuego a la casa horas antes, atribuyendo lo sucedido a un accidente con una vela.

El 31 de agosto de 2022 Pérez interceptó a su pareja en la vía pública y la lesionó con un arma blanca, provocando su muerte. El femicidio quedó filmado por una cámara de seguridad y además se cometió frente a la hermana de la víctima, la principal testiga. Ese mismo día, en las primeras horas, ya había intentado quemar a Paola e incendió la vivienda que habitaban.



Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Mario Maldonado, Edgardo Laurenci y Aldo Primucci, son los encargados de juzgar al acusado. Durante la jornada de este lunes recibieron dos testimonios y se exhibió el video de la cámara de seguridad que registró el femicidio.

El Tribunal dispuso que el próximo miércoles 27 recibirán los últimos testimonios y se producirán los alegatos de las partes.

La fiscala Claudia Carreras sostiene dos acusaciones contra Pérez, la primera es por la autoría de tentativa homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género. Mientras que la segunda acusación, aún más grave, es por homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja preexistente y violencia de género en perjuicio de Díaz.



Ponerle frento a los femicidios

El padre de la víctima, Mario Díaz, aseguró a Salta/12 que Pérez intentó "despegarse de la relación de pareja" y del intento de femicidio previo. "Parece una estrategia de la defensa", infirió. Pérez está siendo defendido por el abogado Hugo Velaztiqui.



Díaz señaló que el imputado trató de desacreditar a la médica forense que realizó la autopsia y determinó que la víctima "no tuvo una sobrevida ni de 5 minutos". El femicida, en cambio, esgrimió que el ataque Paola Díaz "estuvo sufriendo una hora" y, a pesar de que él le asestó la puñalada, intentó atribuir la responsabilidad de la muerte al personal sanitario que acudió en auxilio. "Culpa que tardó en llegar la ambulancia, pero demoró 15 minutos", dijo el padre.

Durante la jornada de este lunes, se expuso el video de la cámara de seguridad que filmó la secuencia del femicidio cometido en la vía pública y delante de la hermana de la víctima. El padre explicó que Paola se encontraba con su hermana, quien la acompañó todo ese día, luego de que Pérez le prendiera fuego a la casa donde vivían. En la filmación se observa el ataque y luego a su otra hija reprochándole al acusado lo que hizo, y apurándolo para que pida ayuda. "Él va a la vecina y pide que llame a la ambulancia (...) No se puede escuchar para quien pedía la ayuda", indicó el padre.

Asimismo, Díaz contó que Pérez también intento desligarse de la tentativa de femicidio cometida horas antes, cuando le prendió fuego a la casa. "Dice que fue un accidente, que cómo va a prenderle fuego, que fue una vela que habían puesto", contó el papá de la víctima.

"Él dice que no eran pareja, pero que le molestó una llamada que recibió Paola, lo que la llevó a matarla", relató Mario Díaz.

También para rebatir los dichos del acusado, el padre, que presenció cada una de las audiencias, dijo que muchos testigos han dado cuenta del vínculo de pareja. Una vecina que declaró ayer, también dijo "que eran pareja porque vivían juntos y el defensor la cuestionó", contó.

Pérez ya tenía una condena por violencia de género tras haber lesionado a Paola Díaz en 2019. Además, tenía otros antecedentes por hechos delictivos. Sin embargo, después la pareja retomó el vínculo, "son el tipo de relaciones que uno no las entiende. Uno lamentablemente no puede hacer nada porque son mayores", consideró el padre.

Mario Díaz dijo que espera que se haga justicia y que la condena sea por la pena máxima, que es la perpetua. "A Paola a mí no me la devuelve, pero no se tiene que pensar sólo en uno. Hay que ponerle frenos a los femicidios. De los años que tienen que darle, si son más o menos años, a mí como padre no me la devuelven a mi hija, pero que le den los años que le corresponda. Y que se pudra en la cárcel", manifestó.

Contó que su única desconfianza está dada porque sabe que Pérez, el abogado defensor y el juez Maldonado viven en el mismo barrio, y a estos dos últimos "los veía juntos". "Maldonado es muy de la cancha, de amigos. En estos momentos he tenido desconfianza, no vaya a ser qué esas cosas influyan", manifestó.

Esperan la Ley Brisa

Paola Díaz era madre de dos niñas y tres niños. El más grande tiene 13 años, le sigue una niña de 12, un niño de 11, otra nena de 8 y el más pequeño, de 6 años.

Su madre indicó que lxs chicxs más grandes están con la abuela paterna y el más pequeño, con la tía materna.

"Quisiera que se les dé la Ley Brisa, que tengan un ingreso hasta su mayoría de edad, que puedan seguir estudiando. Ya están hechos los trámites. Nosotros los hemos presentado con el requerimiento a juicio. Hicimos un escrito de que la causa sigue en curso", dijo Mario Díaz.