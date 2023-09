El gobierno de Salta se reunió ayer con representantes de los siete gremios docentes en una nueva ronda de negociación paritaria. AMET, UDA, SITEPSa, ADP, ATE, CTA y UPCN mantuvieron el primer encuentro con el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, y técnicos del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la provincia. La reunión duró aproximadamente hora y media, pero los gremios no alcanzaron acuerdo alguno con la patronal estatal, según informaron fuentes consultadas.



"Nosotros fuimos con la intención de escuchar una propuesta del gobierno para hacer un cierre del mes de agosto", informó a este medio Claudio Jaime, secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Sin embargo, salió con las manos vacías, porque el Estado salteño solamente recibió las propuestas que presentaron algunos de los sindicatos docentes que participaron. "Nos solicitaron que presentemos nuestros petitorios para el mes de setiembre", se explayó Mabel Álvarez, secretaria general de la seccional Salta de la Asociación de Trabajadores del Estado. "Hoy (por ayer) esperábamos una propuesta por parte del gobierno, pero no hubo ninguna oferta", cerró. Trascendió que el gobierno haría una propuesta en la próxima reunión, el jueves próximo.

Autoconvocados de la Plaza, uno de los tres sectores de educadores sin representación gremial, también participó en la negociación paritaria invitado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de la Provincia de Salta.



Para hoy, las y los referentes sindicales programaron una reunión para aunar criterios antes de la próxima reunión paritaria pautada para mañana por el Ministerio de Educación salteño, aunque sin horario confirmado. A nivel delegadas y delegados departamentales también hay movimientos en algunos gremios. "Estamos organizando con ellos el porcentaje que solicitaremos para el mes de setiembre", adelantó Jaime al ser consultado por Salta/12.

Los distintos gremios le reclaman al Estado salteño modificar la base de cálculo del salario de la docencia pública. Ya en las reuniones paritarias celebradas durante la última semana de agosto, insistieron ante el Ministerio de Economía en actualizar el valor de referencia para que en julio de 2023 alcanzara los $4.400 la hora cátedra, es decir, el doble que diciembre de 2022. "El gobierno se niega terminantemente a elevar la base", explicó Victoria Cervera, secretaria general de SITEPSa. "De seguir así, estamos negociando en desventaja", se quejó. Por lo tanto, si el gobierno se cierra en mantener anclado todo cálculo de recomposición salarial al valor establecido a finales de 2022, "los porcentajes (de incremento salarial) tendrán que ser más elevados", anticipó esa referente.



Cervera recordó además que durante las reuniones paritarias de agosto su gremio aceptó dejar en suspenso otro reclamo puntual: el saneamiento de la grilla salarial, que implica ubicar todos los ítems que componen el salario de la docencia pública salteña como remunerativos. "No podemos seguir relegando esa recomposición porque significan una mejora salarial a futuro", dijo Cervera. "Con esta base mantenemos una pérdida del 50 por ciento de nuestro salario", dijo en la misma línea crítica en alusión al porcentaje de esa grilla que se mantiene como no remunerativo e impacta en las jubilaciones docentes. Por ese motivo, continuó, "si el gobierno salteño mantiene su postura de no cambiar la base de cálculo, solicitaremos un porcentaje mayor para achicar la brecha inflacionaria que erosiona el poder adquisitivo de nuestros salarios".

Durante la paritaria de agosto el gobierno otorgó un incremento del 15% sobre un puñado de códigos (449, 649, 690 y 698) y la misma proporción sobre asignaciones familiares. También dio un bono no remunerativo de 30 mil pesos que se abonó el 13 de setiembre. Los gremios docentes públicos le criticaron el mes pasado, que ese incremento acordado representó en realidad una actualización del 12 por ciento. Por ese motivo, en la ronda paritaria que se inició ayer para definir los haberes de setiembre, al menos SITEPSa evalúa solicitar un aumento superior al 25 por ciento. "El Ministerio de Economía se niega a cambiar la base de cálculo porque se trata de un valor que se negocia una vez al año. Sin embargo, en el contexto macroeconómico de inflación creciente, no puede mantener la misma postura", argumentó Cervera.

Según informó el gobierno de Salta al finalizar la ronda paritaria celebrada la última semana de agosto, con las mejoras acordadas entonces los incrementos que otorgó durante 2023 elevaron los salarios un 84,5 por ciento. El 15 de septiembre de 2023 el valor de una Canasta Básica Total se ubicó, según INDEC, en 284.687 pesos. El valor interanual, es decir el incremento entre agosto de 2022 y agosto de 2023, se ubicó en 124,4 por ciento.



Los reclamos que mantienen los gremios docentes no son únicamente salariales. SITEPSa informó a este medio que durante la negociación iniciada ayer, denunció ante el ministro Matías Cánepa que en varias escuelas del municipio Tartagal (departamento San Martín) los docentes informaron casos de dengue entre los alumnos. "Es un problema que debe ser solucionado", dijo y recordó que la gestión de Gustavo Sáenz se renovó por cuatro años más en las elecciones del 14 de mayo.



La situación de los autoconvocados

Autoconvocados de la Provincia cerraron las negociaciones que mantenían con el vicegobernador Antonio Marocco y legisladores provinciales de las comisiones de Educación de ambas cámaras. El senador provincial del departamento General Güemes, Carlos Ketty Rosso, informó a Salta 12 que ese sector de la docencia sin representación gremial se ajusta actualmente a los resultados de las mesas paritarias que celebran los gremios y otro de los sectores de autoconvocados denominado Autoconvocados de la Plaza.

"Celebramos una serie de encuentros donde firmamos actas para dejar constancia de lo dialogado", explicó el legislador que preside la Comisión de Educación de la Cámara Alta, en alusión a los encuentros que mantuvo desde principios de junio hasta finales de agosto con Autoconovocados de la Provincia. Tanto el vicegobernador como los legisladores que integraron esa mesa de diálogo, se enfrentan a una acción de amparo presentada por el tercer sector de la docencia autoconvocada -la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada de Salta- y que mantiene un acampe en la plaza central de la ciudad de Salta desde julio.

Durante la última sesión del Senado, se informó a los legisladores sobre una resolución emitida el 18 de setiembre por la Corte de Justicia de Salta, dirigida al presidente de esa Cámara, Antonio Marocco. El máximo tribunal de la provincia dispuso reservar en la Secretaría Legislativa de la Cámara Alta el expediente 9046/23 y toda la documentación relativa al amparo presentado por el abogado Sergio Heredia en representación de las Asambleas de los departamentos Capital y San Martín. También solicitó "suspender el requerimiento de informe circunstanciado y todo otro plazo procesal que pudiera estar corriendo" hasta que la Corte "se pronuncie sobre la competencia".

Sergio Heredia aseguró ante Salta/12 que no fue informado de la resolución de la Corte. Recordó que los amparos pueden presentarse en cualquier juzgado y que, en este caso, se tramita en el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Tartagal a cargo de Martín Cordomí.

"No tiene sentido la acción de la Corte, porque el amparo solicita la nulidad de una resolución emitida por el Ministerio de Educación de Salta, no de una ley provincial", explicó en alusión a la resolución 163/23 del 12 de junio. Esa normativa obligaba a todos los docentes que hasta entonces permanecían (desde el 4 de mayo) con medidas de fuerza a presentar un plan de devolución de contenidos. A cambio el gobierno de Salta se comprometía a no descontar los días no trabajados durante la huelga. Heredia se quejó de que la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, intervenga en un amparo e insistió que el planteo de competencia es una medida dilatoria del proceso que se inició por mandato de la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada de Salta.