Ante una multitud de vecinos y vecinas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado por el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, inauguró el Microestadio Ciudad de Benavídez, ubicado en el Polideportivo Miguel de Güemes. Se trata del segundo espacio deportivo en su categoría construido íntegramente con fondos del Gobierno local, que cuenta con una superficie total de 1.600 m2, capacidad para 1.000 espectadores, vestuarios, tribunas, baños y zonas administrativas.



"Esperamos que este sea un lugar de encuentro en materia deportiva para jóvenes, niños y adultos. Hay que brindar estos espacios en todas las localidades de Tigre. En caso de que los vecinos y vecinas nos respalden, vamos a seguir trabajando por la comunidad con el hospital público de alta complejidad que nos comprometimos, con más microestadios como estos, más teatros, más labor social, entre otras obras que son importantes", afirmó el jefe comunal y agregó: "Un Estado eficiente es necesario para que nuestra comunidad se desarrolle porque cuando se está presente los problemas de los vecinos tienen una mejor solución, cuando se está ausente viene la exclusión".



Previo al inicio del acto oficial, acróbatas realizaron un espectáculo para los presentes y la banda local Ensalada de Covers brindó un show musical. Los vecinos y vecinas disfrutaron de una muestra de gimnasia artística y coreografías a cargo de alumnos y alumnas de todas las edades que asisten a los polideportivos Zabala, Errecart y Martín Miguel de Güemes.



El ministro Katopodis expresó: "Es increíble esta infraestructura deportiva. Tigre es una marca que ha empezado en la época de Sergio y que ahora continúa con el intendente Julio Zamora con los polideportivos como espacios sociales para la juventud y la comunidad en general. Acá lo que se hizo es reafirmar el trabajo que viene perdurando en el tiempo, este es un establecimiento de los mejores que se puede tener. Los que no vivimos en este distrito siempre hemos tenido el modelo en la cabeza para construir equipamiento y que cada barrio pueda tener su mejor polideportivo, su mejor centro de salud y me parece que Zamora está cumpliendo y reafirmando ese compromiso. Esto es del Estado, es público, gratuito y para toda la sociedad".



En el acto central se proyectó un video institucional sobre las obras más significativas efectuadas por el Municipio en áreas como Salud, Servicios Públicos, Educación, Seguridad y Deporte, como también los proyectos a futuro. Posteriormente, se llevó adelante el tradicional corte de cinta para inaugurar oficialmente el microestadio.



La concejala Gisela Zamora estuvo presente y destacó: "Este es un momento muy importante para Tigre porque presentamos el segundo microestadio junto a la comunidad y de la mano del intendente Julio Zamora. Esto le da un salto de calidad muy grande a todo el deporte local, el que se vive a través de los polideportivos y los clubes de barrio que hacen una tarea ardua en el día a día. Años atrás, en este espacio cuando era una niña no había nada, todo era un baldío. Ahora existe este establecimiento con una infraestructura muy linda. Me emociona lo que estamos viviendo porque hay veces que vemos estos sueños muy lejanos, pero hoy lo estamos concretando y estoy muy feliz".



El vecino del barrio El Arco, Marcos, mencionó: "Me siento muy orgulloso del crecimiento de Benavídez porque crecí y me crie en esta localidad. Estoy sumamente contento por la obra que ha llevado adelante el Municipio de Tigre. Tengo dos hijos y una esposa que trabaja en este polideportivo y creo que se va a poder aprovechar muchísimo este espacio".



Por otra parte, la vecina de la localidad de Benavídez, Marcela, sostuvo: "Me encantó como quedó el microestadio, es un orgullo para todos los benavidenses. Hay un Municipio que apoya mucho y le da un salto de calidad a todo el deporte local y eso es algo muy positivo para la comunidad".