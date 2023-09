La pintura no dialoga ni propone. No reúne, no presenta ni mucho menos rescata. La pintura, en sus múltiples manifestaciones, logra algo parecido a lo que busca la filosofía: convertir al ser humano en un ser pensante que pueda caminar sobre la cuerda floja con seguridad.

A lo largo de los siglos, el lienzo, la tela, los frescos y las estampas han sido el soporte de un lenguaje pictórico que ensaya preguntas y rara vez encuentra respuestas. For You (pinturas recientes), la nueva muestra individual de Rocío Englender en Moria Galería, es un intento para desarmar el mundo visual, renunciar al conocimiento y sentirse a gusto entre formas que bordean la ternura y la oscuridad.

Rocío Englender deambula y se pierde por la ciudad de Buenos Aires. Camina, se detiene y le saca una foto a un grafiti, a un ramo de rosas, a una mano de plástico envuelta en pañuelos de seda. La artista recorre el pequeño mundo cotidiano de las cosas y lo retiene en su mente, su red social más importante. Después se pone a pintar y a ensayar un reino de ingenuidad a partir de los óleos.

En su cabeza habita un tráfico caprichoso donde se chocan los murales escolares, el arte naif, la estética de los bazares abandonados, las florerías y los grafitis. Englender se dedica a mirar y se sabe que aquellos que miran con atención, en el fondo están construyendo un objeto de deseo, una entidad para amar y retratar. Pero los ojos de la artista no capturan y copian lo que ven, más bien intentan armar un espejo roto con las imágenes de la realidad.

Las pinturas exhibidas son la evidencia de formas desordenadas, rastros de la experiencia visual de una artista que no pretende construir una lógica clara dentro de la composición. No existe un centro, un arriba ni un abajo: todo está teñido por la superposición de capas que remiten al melodrama de las peluquerías, a las frases de amor de los pasacalles y a los rostros desconocidos que no se pueden olvidar.

“Mi obra está íntimamente relacionada con mi vida, ya que esta gira en torno a mi trabajo, y ambos se retroalimentan constantemente. Trabajo en la creación de ramos de flores, en la construcción de maquetas en un museo y, ocasionalmente, pinto murales para otros artistas. Me interesa pensar en este conjunto de pinturas como algo en estado etéreo, distraído pero consciente, como caminar y ver algo, tomarle una foto y olvidarlo, pero que aparece meses después en mi mente con la contundencia de un hallazgo”, comenta en conversación con Soy.

El cisne y las rosas son los elementos guía que aparecen y desaparecen en la muestra, como criaturas tutelares que invocan a la ternura y al humor y, al mismo tiempo, quieren hundirnos en una depresión adolescente. Mientras que el mundo se ordena mediante categorías, el universo representado en las piezas se sostiene en la acumulación de pliegues y retazos de la realidad sobre el lienzo.

Englender trabaja con múltiples referencias de la historia del arte argentino, sobre todo con los artistas naif de principios de los años 40 en adelante. Uno de sus favoritos es Luis Centurión, el cual está presente en la muestra con una serie de pinturas sobre su esposa Edith, una figura misteriosa de la que no se conoce nada más que sus retratos. Cortesía de la galería Calvaresi, las pinturas de Centurión sobre Edith comparten espacio con las piezas de For You (pinturas recientes), pero también ensayan una melodía cargada de silencios y vacíos, un territorio para enlazar diferentes referencias, gustos personales y escenarios de ensoñaciones y publicidades anacrónicas, sin un origen determinado.

La escritora y crítica de arte María Gainza dice que el mundo es un charco de barro y que la pintura puede mostrar el camino. El camino que muestran las obras de Rocío Englender es una espiral donde los objetos flotan junto a fragmentos enloquecidos de individuos e ideas, separados del mundo que conocemos y de la experiencia cotidiana. En ese prisma de realidades que construye la artista, la pintura intenta restablecer todo el tiempo la pregunta a la vez que repele toda explicación, ese poderoso veneno contra las artes visuales.

For You (pinturas recientes), de Rocío Englender se puede ver de jueves a sábado de 16 a 20 en Moria Galería, Thames 608.