“Están tomando medidas neoliberales para salir de una crisis del neoliberalismo. Eso no va a funcionar nunca. Enfrentar una crisis en nombre de las mayorías populares es complicado pero ha demostrado ser una solución”, dijo el diputado Axel Kicillof anoche en el cierre del Foro para la Construcción de la Mayoría Popular, que compartió con el referente de Podemos, Iñigo Errejón, y el sociólogo Eduardo Rinesi. La charla puso fin a una jornada de la que participaron cientos de personas para discutir el camino para fortalecer políticamente a los sectores populares en medio de una situación económica y política que atraviesa un momento complicado en todo el mundo.

Los tres disertantes en sus discursos abordaron la disyuntiva que se da en estos años tanto en la Argentina como en todo el mundo, a través de una restauración de derecha y una crisis económica que trastocan las condiciones en las que se desarrollan los movimientos políticos. Cada uno planteó un escenario de desafíos urgentes y de importancia extrema para el futuro de los sectores populares desde una óptica distinta, pero coincidiendo en el diagnóstico sobre la necesidad de repensar las estrategias de oposición.

La charla fue en un aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA repleta. A las cientos de personas que participaron de los paneles durante toda la tarde se sumaron otros tantos que se acercaron para ser testigos del intercambio entre el referente de Podemos, el ex ministro de Economía y el rector de la Universidad General Sarmiento, que se replicó en pantallas gigantes afuera de la sede, ya que la asistencia excedió largamente la capacidad del lugar.

La desaparición de Santiago Maldonado sobrevoló la charla y estuvo presente en boca de los tres panelistas y del público, que mientras esperaba que comience coreó consignas exigiendo “aparición con vida y castigo a los culpables”. Al inicio de la charla, Kicillof dijo además que la cobertura del Poder Ejecutivo y los medios de comunicación sobre los culpables “hace acordar a los peores momentos de la Argentina” porque “volvió el algo habrán hecho”. Errejón, además de recordar a Maldonado, condenó los ataques terroristas que recientemente tuvieron lugar en España.

Kicillof repasó la crisis económica que comenzó en 2008 y que, según expuso, todavía sigue afectando al mundo, en esta etapa particularmente a los mercados emergentes. “A fines de 2014 caen los precios de las materias primas alrededor de un 50 por ciento. Petróleo, soja, cobre, mineral de hierro: los principales bienes de exportación de las economías emergentes. Eso inicia el capítulo latinoamericano de la crisis de 2008”, explicó.

Dijo también que la situación empeoró porque Estados Unidos decidieron subir las tasas de interés y eso generó “la fuga de los capitales de las economías emergentes” y la posterior devaluación general de todas las monedas periféricas. Así, explicó, las economías centrales terminaron transfiriendo el costo de una crisis que comenzó en el epicentro del capitalismo y a causa de los métodos neoliberales aplicados allí.

Ante esta situación “nadie sabe bien cómo desenvolverse” y por eso la crisis económica hizo que “la política también” se vuelva “un tembladeral” en el que aparecen figuras excéntricas, desde Donald Trump a Bernie Sanders, pasando por Corbyn, Melenchon y ocurren cuestiones políticas como la salida de Inglaterra de la Unión Europea o el surgimiento de Podemos.

Como “el neoliberalismo ya había fracasado en América Latina antes de que lo hiciera en el Hemisferio Norte, allí hubo una masa que apoyó un modelo político diferente”, agregó Kicillof, que destacó que “las políticas no neoliberales funcionaron mejor que las neoliberales” porque “daban derechos, generaban inclusión” e incluso “atraían inversión privada” mejor que los gobiernos de derecha. “Ante una crisis hay dos soluciones: una es la neoliberal. En Argentina se tomaron las medidas contrarias. No es fácil. Enfrentar una crisis en nombre de las mayorías populares es complicado pero ha sido una solución”, concluyó.

A su turno, Errejón caracterizó la restauración conservadora que se observa en estos años en todo el mundo: “Asistimos a una sublevación de los privilegiados”, sentenció el parlamentario español. “En Europa se ve como una ofensiva contra el Estado de Bienestar y contra la mera idea de que los sectores populares tengan participación en el gobierno. En América Latina se expresa como una suerte de venir a reclamar con furia lo que creen que es suyo por derecho de nacimiento”, agregó.

El referente de Podemos remarcó que no es “la cuestión económica” la que explica la oposición a los gobiernos populares porque “a los empresarios no les ha ido mal” durante esos procesos. “Ninguno de ellos han perdido derechos, más que un derecho de señores. Es un agravio moral al que enfrentan”, agregó.

Rinesi, en tanto, pidió “recuperar la idea de que el mundo puede ser de otra manera” en contraste con un macrismo al que “le parecen naturales las injusticias del mundo” y no hace nada por cambiarlo. “La palabra república es una palabra demasiado preciosa para dejárselas a la manga de conservadores que se han apropiado de ella”, observó el sociólogo.

“En Argentina, los verdaderos republicanos no son los que se dan ese nombre en el programa de Mirtha. Los verdaderos republicanos somos nosotros, los populistas, que sostenemos la idea de la libertad republicana: que la libertad es una cosa pública, no privada; que no es de los individuos, sino de los pueblos. Que es otro modo de decir soberanía”, concluyó.