El Programa Puentes, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que amplía el derecho a la educación superior en todo el territorio bonaerense. Como parte de su desarrollo, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) ofrece cursos de formación en los municipios de Navarro, Ayacucho, General Paz, Chascomús, San Cayetano y Castelli, entre otros.

Puentes es un programa que cuenta con financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es una estructura creada para conectar a los municipios provinciales con las distintas universidades públicas. De esta manera se multiplican las opciones de estudios universitarios en todo el territorio y además el financiamiento contempla el pago de todos los honorarios a docentes, materiales didácticos, traslados y alojamiento.

El objetivo es la formación de profesionales para impulsar el desarrollo de sus municipios en materia agraria. Una buena excusa para que la provincia de Buenos Aires garantice el derecho que tienen todas las personas para acceder a la educación superior.

El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNLZ, Néstor Urretabizkaya, en diálogo con el Suplemento Universidad de Página/12 explicó cómo surgió la iniciativa y de qué modo se desarrolló inicialmente.

“Nos contactamos rápidamente y empezamos a trabajar de manera conjunta con los municipios que mayoritariamente nos interesan a nosotros, puesto que se trata del área de influencia agropecuaria de nuestra Facultad”, resaltó.

Asimismo, ponderó el trabajo de la unidad académica de llevar la oferta de carreras a distintos puntos de la Provincia. Esta expansión de saberes aumentará la cantidad de alumnos y alumnas en las distintas sedes municipales como también en la UNLZ.

Luego de varias reuniones y acuerdos entre la Facultad de Ciencias Agrarias y autoridades municipales, se acordó la posibilidad de dictar carreras propias de la currícula de Agrarias UNLZ.

Primero surgieron proyectos de diplomaturas de entre 4 y 6 meses de duración, con cargas horarias de entre 80 y 120 horas respectivamente. Los estudios se cursan de forma presencial en los distintos municipios.

En ese sentido, Urretabizkaya añadió: “Lo que estamos buscando y proponiendo son diplomaturas que tengan que ver con nuestra carrera. Y en esos municipios tienen mucha importancia porque la mayoría es de mucha actividad agropecuaria”.

Las propuestas que dicta la UNLZ buscan generar contactos municipales. Por ejemplo en Roque Pérez se da la diplomatura en Producción Porcina. En San Vicente, una diplomatura en Producción Apícola, y en General Belgrano, en la zona de Navarro, la diplomatura en Producción Lechera.

Pero no son los únicos municipios que se sumaron al Programa Puentes. Tanto en Ranchos, partido de General Paz, como en Chascomús, comenzó la diplomatura en Procesamiento Agroalimentario.

Y la lista se amplía: en Ayacucho se dicta la diplomatura en Producción y Conservación de Forrajes. En Tordillo también hay una diplomatura en Agro-negocios mientras que en San Cayetano, la diplomatura es en Agroecología.

Solamente en los casos de San Vicente y General Belgrano, las carreras comenzaron a principios de año. Son tecnicaturas también financiadas por el Programa Puentes y las propuestas académicas están pensadas con una duración de tres años. Un objetivo a mediano y largo plazo.

En principio este contacto le sirve a la UNLZ –la primera Casa de Altos estudios del Conurbano- para difundir sus carreras y brindar certificación en la zona agropecuaria. Un dato no menor es que la gran mayoría de los municipios pertenece a la Fuente del Río Salado, la zona agro-ganadera más importante de la Provincia.

Pero este sistema de capacitación y extensión no sólo se lleva adelante en territorio bonaerense. En Venado Tuerto –Santa Fe- ofrecen la diplomatura de Precisión. De la misma forma hace lo propio Entre Ríos, con la misma propuesta académica. Y según adelantó el decano Urretabizkaya, ya se iniciaron conversaciones para expandir el próximo año los conocimientos a más municipios.

La Universidad se propone ampliar el abanico de capacitación en diferentes territorios, lograr el objetivo de la capacitación y establecer justamente un puente que otorgue a la población un sentido de pertenencia que la aleje de la sensación de desarraigo.

Sobre esto Urretabizkaya añadió que se pretende también acercar la Universidad a los municipios cuyos habitantes no cuentan con la posibilidad económica de costear gastos de traslado, entre otros.

“Lo económico es un punto clave, porque lo que perjudica a todos estos pueblos es que no pueden o no tienen aquella capacidad económica de estudiar una carrera ya que la distancia implica una mudanza, tener que trasladarse hacia La Plata o Buenos Aires, alquilar una vivienda, vivir durante cinco o seis años fuera de la casa y lejos de sus familias. Y después muchas veces, cuando se reciben, no vuelven más”, agregó.

Esta política universitaria brinda la posibilidad de que la Facultad ingrese a la zona productiva, lo que genera un beneficio no solo para el lugar, a través de la capacitación de los estudiantes, sino que además evita el desarraigo familiar.

También genera un desafío para todos los docentes universitarios e investigadores. Ellos tienen la posibilidad de explorar nuevos lugares, conocer más la actividad agropecuaria, interactuar y asesorar en el medio productivo.