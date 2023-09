La inscripción para acceder a los dos refuerzos de ingresos de 47.000 pesos anunciados por el ministro de Economía, Sergio Massa, comenzó en la tarde del miércoles en el sitio web de la Anses. Los refuerzos, que se pagarán uno en octubre y otro en noviembre, están destinados a trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos registrados y que no perciban asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo. La inscripción permanecerá abierta durante todo octubre. Se podrá realizar exclusivamente a través de la página web www.anses.gob.ar o de la aplicación Mi Anses, todos los días de 14 a 22. El primer pago se realizará a partir del 9 de octubre. Para acceder al refuerzo las personas no deberán tener trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); jubilación o pensión; AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar; planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); ni prestación por desempleo. Además, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes. Para la inscripción será necesario que los beneficiarios cuenten con la Clave de Seguridad Social de Anses y una CBU a su nombre y cuenten con dos años de residencia permanente en la Argentina.