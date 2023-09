El sueño de volver a conseguir una medalla olímpica se pone nuevamente en marcha: el seleccionado argentino masculino de vóleibol, tercero en los últimos Juegos de Tokio 2020, comenzará este viernes a disputar el Preolímpico de China, certamen que reparte dos plazas entre ocho equipos para París 2024.

Argentina debutará frente a México, a las 23 (hora de nuestro país), en el torneo que se desarrollará en la ciudad china de Xi'an. El encuentro será transmitido por ESPN y Star+. El sábado, a las 23, el rival será Canadá; el lunes 2 de octubre a las 23, la selección jugará frente a Bulgaria; luego el miércoles 4 (a las 2 am) enfrentará a Bélgica. El viernes 6 de octubre, el equipo dirigido por Marcelo Méndez -campeón sudamericano y sexto en el ranking mundial- se medirá con el máximo favorito, Polonia (N°1 del mundo), a las 5 am. El sábado 7, a las 8.30, los argentinos jugarán ante el local China y el domingo 8, a las 2 am, cerrarán su participación en el Preolímpico contra otro de los candidatos, Países Bajos (10°).

Los integrantes del plantel argentino, que viene de cumplir un destacado papel en la Liga de las Naciones, son Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Koukartsev, Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Luciano Vicentín, Facundo Conte, Luciano Palonsky, Manuel Armoa Morel, Jan Martínez Franchi y Santiago Danani.

El cuerpo técnico viajó con el entrenador Marcelo Méndez, los asistentes Martín López y Pablo Rico, el preparador físico Federico Barone, el médico Fernando Locaso, el kinesiólogo Carlos Trolla y el estadístico Juan Manuel Méndez.