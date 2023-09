Jugar desgarrado o infiltrado son las opciones que considera Miguel Russo para los casos de jugadores bajo recuperación: Facundo Mallo e Ignacio Malcorra. El técnico canaya aumentó las dudas sobre el equipo, evalió cualquier análisis sobre el juego y reiteró su frase más significativa para los hinchas: “A la gente de Central no se la discute”. “Yo sé cómo se vive el clásico acá y por eso hablamos mucho con los jugadores”, enfatizó. Russo nunca perdió ante Newell’s como técnico de Central y le saca todo el brillo a sus antecedentes para absorver toda la presión.

Las lesiones musculares que vienen de sufrir Mallo y Malcorra los tiene a ambos con chances concretas de no jugar mañana ante la Lepra. Pero Russo expande la incertidumbre y asumió ayer la posibilidad de tomar riesgos mayúsculos, como jugar desgarrado (ya lo hizo con Sebastián Abreu en la final de Copa Argentina ante Huracán en 2014) o infiltrado: “Los dos han hecho un trabajo muy importante, son situaciones normales para nosotros. Tuvimos jugadores que jugaron Copa Libertadores desgarrados y que han hecho goles (dio el ejemplo de Juan Román Riquelme en Boca en 2007). Hay jugadores que jugaron infiltrados y otros no. Tiene que ver mucho con la capacidad y la cabeza del jugador. En el momento final me toca decidir a mí y por eso hablamos mucho con los jugadores. Es fundamental la experiencia”, expresó Russo.

Lo que genera la imagen de Russo en los clásicos es quizá la principal carta a jugar por el entrenador. El técnico reconoció que se esfuerza por transmitir el valor de los partidos con Newell’s a los jugadores: “Uno sabe lo que es un clásico en la ciudad y cada uno lo toma a su forma. Hablamos de todo con los jugadores, de lo que significa, pero no hay nada nuevo. Hay que tener paciencia y hablar mucho de lo que es jugar en Central, de la localía. Desde principio de año hablamos de todo esto porque a los chicos se les enseña día a día; los más grandes se acomodan enseguida”, explicó.

Russo hace fútbol hoy para confirmar la vuelta de Mallo pero no así de Malcorra. En el medio Kevin Ortiz ingresará por Agustín Toledo y Maximiliano Lovera por el lesionado Lautaro Giaccone. El equipo sería con Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Sandez; O'Connor, Ortiz, Alan Rodríguez; Lovera, Campaz; Cervera. “Más allá de los rendimientos y los números en el torneo, hay cosas buenas del equipo y otras que debemos sobrellevar, que nos están costando, pero estoy muy conforme con muchas cosas que se están haciendo. Sabemos que debemos estar mejor. No sé cómo va a salir el clásico, No sabía cómo era el primer clásico que jugué y este es igual, pero sí sé cómo se vive”, añadió.