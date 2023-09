Quedan cinco feriados en lo que resta del 2023: dos en octubre, uno en noviembre y dos en diciembre. Como todos los años, los últimos meses son los más difíciles para muchos y, en general, aumenta la necesidad de preparar los bolsos y el equipo de mate y planificar una escapada de la rutina. Aunque nadie quiere quedarse sin aprovechar los últimos días no laborables, quizás lo mejor sea no apresurarse hasta que se confirme el calendario de feriados de 2024, porque podría haber una increíble sorpresa: un fin de semana archi largo, de seis días, en los primeros meses próximo año.

A la hora de planificar un viaje largo o corto, siempre hay que hacer averiguaciones turísticas y cuentas a contrarreloj para evitar quedarse sin pasajes o lugar donde hospedarse,y para no pagar más de lo esperado. Sin embargo, un reciente descubrimiento del reconocido empresario y productor teatral Carlos Rottemberg podría salvarle el bolsillo a más de uno y traer varios beneficios.

Siempre un paso adelante que el resto para organizar y planificar la agenda teatral de la temporada de verano, Rottenberg anticipó una "programación gigante" para la siguiente estación en Mar del Plata, ciudad balnearia con una importante vida turística y dramática.

Mar del Plata podría celebrar sus 150 años con un feriado archi largo. (Foto: Télam)

Según descubrió, el calendario 2024 favorecerá a “La Feliz” en su aniversario 150 y a varias otras localidades turísticas del país. "Yo sólo lo cuento por si alguno todavía no se dio cuenta: en marzo se va a dar una situación inédita", señaló el empresario.

Y aclaró: "Semana Santa caerá entre el jueves 28 y el domingo 31, y el detalle es que el martes siguiente es 2 de abril, feriado por Malvinas. Entonces, si el lunes primero de ese mes es declarado como feriado puente, se van a constituir 6 días corridos, superando los 4 días famosos de carnaval que, ya sabemos que son muy buenos", explicó Rottemberg al medio marplatense 0223.

En este sentido, el productor consideró que el cierre de este próximo verano amerita la oportunidad de “terminarlo bien alto”. Y agregó: “Es un final que, en mi caso, me permite seguir buscando una frutillita de postre. Y además no debemos olvidar que marzo es un mes muy bueno desde el punto de vista climático, a veces hasta mejor que febrero”, recordó.

En el sur, las vacaciones de verano se podrían extender con el feriado archi largo de marzo 2024. (Foto: Télam)

Por motivo del importante aniversario de Mar del Plata, Rottemberg se lanzó casi un año antes a pensar y preparar cada uno de los detalles de la temporada, y aseguró tener casi todo definido.

“Decidí lanzarme mucho tiempo antes porque no me parece un dato menor que la ciudad cumpla 150 años. Este número redondo tiene mucho valor para los que vivimos la ciudad a diario, en mi caso yendo y viniendo. Esto no debería pasar desapercibido para nadie", consideró.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El Ministerio del Interior programó un nuevo feriado con fines turísticos para el viernes 13 de octubre, ya que el día anterior se conmemorara el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, ese feriado se traslada al lunes 16 de ese mes. De esta manera, en octubre hay dos feriados que contempla un fin de semana largo de cuatro días.

A partir del décimo mes, el año se completa con tres feriados: uno en noviembre y dos en diciembre. Si bien muchos argentinos y argentinas van a gozar de unos fines de semana de descanso más prolongados, serán solamente de tres días.

Qué feriados inamovibles quedan e en 2023

Según el calendario nacional, de los 14 feriados inamovibles programados para 2023, faltan cumplirse los siguientes: