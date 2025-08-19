Charly García recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un acto celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras. Se trata del máximo reconocimiento honorífico que otorga la casa de estudios, destinado a figuras de destacada trayectoria en sus respectivos campos. La ceremonia, que contó con la presencia de autoridades académicas y representantes del ámbito cultural, tuvo como eje central el reconocimiento a más de cinco décadas de aporte ininterrumpido de García a la cultura argentina.

El acto fue encabezado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti; y la vicedecana Graciela Morgade. La laudatio -el discurso de reconocimiento académico- estuvo a cargo de la profesora Lisa Di Cione, titular de la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes. Ante un aula colmada de estudiantes, docentes y admiradores del artista, García agradeció el homenaje con una breve intervención que resumió, con su estilo inconfundible, el impacto simbólico del momento: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García”.

El Consejo Superior de la Universidad aprobó la distinción destacando que “con una trayectoria artística de más de cincuenta años, la extensa obra musical de Carlos Alberto García Moreno -más conocido como Charly García- lo hace una personalidad destacada del arte y la cultura argentina”. En el mismo documento se subraya que García ha “transformado el campo artístico y el pensamiento cultural a través de su música”, y que su figura “es representativa de la identidad nacional”.



Durante el evento, el decano Manetti señaló que “Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional” y que “el homenaje a Charly García en la universidad pública celebra su impacto transformador en la cultura y la identidad argentina”. También agregó que el reconocimiento se inscribe en una larga tradición de la universidad de distinguir a quienes contribuyen significativamente a la vida intelectual y creativa del país. “Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular”, afirmó.

En los fundamentos de la distinción se recordaron algunos de los hitos más relevantes de la carrera del músico. Entre ellos, se mencionó la ópera-rock La hija de la lágrima (1994), presentada en numerosas funciones a sala llena en el teatro Gran Rex y considerada uno de los momentos más ambiciosos de su carrera. También se destacaron reconocimientos previos, como el Premio a la Excelencia Musical otorgado en 2009 por los Latin Grammy, el Konex de Platino en 1985 y la Mención Especial Konex 2025.



La figura de Charly García ha estado históricamente ligada a momentos clave de la historia reciente argentina. Tanto con Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Seru Giran y su carrera solista, su obra reflejó, de manera singular, los cambios sociales, culturales y políticos del país. Con discos como Yendo de la cama al living, Clics modernos, Piano Bar o Say No More, García supo construir una voz propia dentro del rock nacional, atravesando décadas y generaciones, y dialogando de manera constante con su tiempo.

El homenaje de la UBA ocurre en un momento especial para el artista, que se mantiene fuera de la escena pública desde hace varios meses debido a complicaciones de salud. Aun así, su presencia en el acto fue activa y significativa: estuvo acompañado por su círculo cercano, se mostró conmovido y agradecido, y recibió el aplauso cálido de la comunidad universitaria.



Por su parte, la UBA reforzó, con este reconocimiento, su compromiso con el diálogo entre la academia y la cultura popular. Al distinguir a García, no sólo puso en valor su legado musical, sino también su papel como figura de transformación social y creador de un lenguaje artístico propio. La elección del ámbito -la Facultad de Filosofía y Letras- no fue casual: allí se dicta la carrera de Artes, y desde hace años se impulsa una mirada crítica e inclusiva sobre la música popular argentina como campo de estudio y producción cultural.

El acto culminó con una ovación sostenida. Muchos asistentes registraron el momento con sus celulares, mientras otros simplemente aplaudían con emoción. El artista, fiel a su estilo, agradeció con gestos sobrios, casi tímidos. Luego, se retiró acompañado por aplausos y muestras de afecto. El título ya es suyo. Y como él mismo dijo, a partir de ahora, es oficial: Charly García es doctor.

