El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, realizó ensayos tácticos con el regreso de tres titulares, Leandro González Pirez, Nicolás De La Cruz y Enzo Pérez, y con la sorpresa de Andrés Herrera para jugar ante Boca Juniors en La Bombonera.

Si bien quedan un entrenamiento, los titulares que puso en la cancha tuvieron a Franco Armani; Herrera, González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Pérez, De La Cruz; Fernández, Lanzini, Barco; Borja.



Lo que sorprende es la salida de Milton Casco, que descansó el fin de semana para estar ante Boca, la baja de Santiago Simón que fue muy elogiado por el entrenador, y el regreso de González Pirez que hace casi dos meses que no juega.



En cuanto al resto del equipo y en relación al partido ante Banfield regresa Borja por el delantero venezolano Salomón Rondón, Pérez por Kranevitter, De La Cruz por Solari, por lo que serían en total cinco los cambios de cara al Superclásico.



El ensayo fue una práctica de fútbol ante un selectivo de cuarta y quinta división en el predio de River Camp, en el partido bonaerense de Ezeiza, y en el segundo tiempo probó con otras variantes por lo que recién el domingo se sabrá con certeza el equipo titular.



Asimismo, el técnico tiene que decidir la lista de concentrados y los van a integrar el banco de suplentes ya que se suman Casco, Enzo Pérez y De La Cruz, además de tener chances el juvenil Claudio Echeverri, por lo que varios de los nombres que estuvieron citados ante Banfield no van a poder jugar contra Boca.



La pelea por un lugar en el banco está entre Sebastián Boselli y Emanuel Mammana en la defensa, y entre Bruno Zuculini, Agustín Palavecino y Matías Suárez en la zona de volantes y delanteros.



Esta lista se va a conocer recién el sábado a la tarde, luego del entrenamiento en el Más Monumental cuando el equipo quede concentrado. No obstante, medios partidarios especulan con la posibilidad que haya una concentración masiva y tanto el equipo titular como los suplentes se anuncien horas antes del partido.



Mientras tanto, volvió a trabajar de manera liviana por la lesión muscular en el sóleo izquierdo el histórico zaguero central Jonatan Maidana, quien es el único jugador del plantel que no está disponible para jugar el Superclásico, y que en esta segunda parte del año no pudo sumar minutos.



River que viene de ganar dos partidos seguidos de local y de empatar con Banfield el domingo pasado, de visitante, cuando no pudo cortar la mala racha de visitante donde solo ganó una vez en los últimos 14 partidos, con una efectividad de puntos menor al 50%.



De todos modos, a partir de los triunfos como local, el equipo de Demichelis se mantiene en zona de clasificación con diez puntos en su zona, a solo un par de unidades de los punteros Huracán y Colón.