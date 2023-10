En su segunda edición, El Otro Festival: Artes Escénicas y Salud Mental prepara una agenda variada y múltiple. Del 5 al 10 de octubre distintas salas y espacios culturales de la ciudad recibirán espectáculos, conversatorios, talleres, varietés escénicas y jornadas participativas. Inspirado y vinculado con L’Altre Festival de Barcelona –que ya cuenta con 9 ediciones–, El Otro Festival reúne el mundo de la Salud Mental y de las Artes Escénicas, a partir de un proyecto de gestión colaborativa entre partícipes vinculados a la tarea teatral y trabajadores de salud.

La primera edición fue en 2019 y la experiencia ganada es mucha. Según Paola Cocconi, “pudimos corroborar una hipótesis de trabajo, la de saber la potencia que tiene el cruce entre salud y cultura, y que los espacios sanitarios tienen que ser el inicio y el puente para saltar a lo cultural en términos de salud mental. Si bien desde los espacios de salud lo consideramos algo necesario, nunca terminás de ver por dónde darle cuerpo. En el 2019 el Festival fue ese puente y ese lugar, salimos de los ámbitos sanitarios y nos movimos en el mundo cultural, produciendo objetos culturales, encontrándonos con actrices, actores y gente de la cultura. Ésa es una de las cosas ganadas, sabemos que funciona y que tiene sus efectos. Por otra parte, creo que la pandemia puso más en la superficie algunas situaciones: todos padecemos sufrimientos y malestares; la salud mental no debiera ser una cuestión de psicopatología, sino una posibilidad de ampliar, de prevenir, y de tener más factores protectores en relación a nuestros sufrimientos”.

Por su parte, Verónica Rodríguez –integrante con Cocconi del equipo organizador– agrega: “Este año decidimos hacer el Festival también al sentir cómo la violencia se estaba apoderando de todos los espacios, por lo menos en Rosario. De algún modo fue decir ‘pará, somos otra cosa’. Podemos generar otros modos de encontrarnos, con otras variables, que no tienen que ver con naturalizar este ambiente tan hostil que aparece en lo cotidiano. Sentimos esas alertas en los cuerpos, que hacen que el otre sea alguien para desconfiar. El Festival es un puente que permite el encuentro entre personas que de otro modo tal vez no se habrían cruzado, porque existen barreras invisibles, simbólicas y económicas que lo impiden. Y es algo que se logra a partir del placer de ver teatro”.

La apertura será el próximo jueves en El Cairo Cine Público a las 18, con la proyección del documental Bailar la locura (2022), de las españolas Marta Espar y Maiol Virgili. Luego, con el título “Más allá de la razón”, habrá una charla a cargo de María de los Ángeles "Chiqui" González. Más tarde, a las 20.30 en el Teatro Empleados de Comercio, se podrá ver la obra La Medicina de Moliére, con dirección de Adrián Giampani.

-Que la apertura sea con Chiqui González es todo un signo.

-Paola Cocconi: Convocarla tiene que ver con el hecho de que ella siempre está, porque es una persona que durante mucho tiempo nos orientó y lo sigue haciendo. Y avanza siempre. Los últimos encuentros que hemos tenido con Chiqui estuvieron muy vinculados al cruce entre salud y cultura y pensamos que ella, luego de la proyección de un documental que también hace ese cruce, podía devolvernos algo para seguir pensando.

-¿Cómo es la respuesta del ámbito artístico y de salud mental, al momento de convocarlos?

-Verónica Rodríguez: Lo que hicimos en 2019 y ahora también fue empezar a visibilizar a las personas artistas que trabajan en espacios vinculados a salud, una práctica laboral que en general no se contempla, ya que la gente que se forma artísticamente está orientada a los circuitos culturales habituales. Nuestro trabajo consiste en encontrarnos con otras instituciones, grupalidades y corporalidades, y escuchar a estos artistas y compañeres que tienen cierta inclinación a trabajar con grupos vinculados a salud. Todo eso fue muy rico porque nos hizo ver para dónde teníamos que ir, cuáles eran las problemáticas que atravesaban. En ese sentido, este año la respuesta fue inmediata, entusiasta y muy afectiva. También tomamos la decisión de que la convocatoria no fuera abierta, porque la pandemia frenó muchos procesos, costó mucho el rearmado de grupos y no queríamos generar presión a una producción que quizás era inexistente. Decidimos propiciar espacios de producción escénica, y durante julio, agosto y septiembre, realizamos convocatorias para que la gente participara y se encontrara en un proceso creativo que se pudiera mostrar en el festival.

Para su cierre, El Otro Festival tiene prevista la presentación de Consagrada, el fracaso del éxito, de Gabi Parigi y Flor Micha; será el martes 10 a las 20 en Centro Cultural Parque de España. Se trata de un biodrama que ha sido declarado de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2022; su actriz, Gabi Parigi, fue galardonada con el premio “María Guerrero” que entrega la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes. La obra hace foco en la historia personal de Parigi, ex gimnasta olímpica y deportista de alto rendimiento de la Selección Nacional Argentina.

“El 10 de octubre es el día de la salud mental, y este año el lema es el de la salud mental como derecho. La inauguración y el cierre del Festival serán dos instancias donde reflexionar colectivamente, desde un punto de vista que nos potencie, como lo significa escuchar a Chiqui, y desde otros modos de entender la salud mental, como ocurre con el deporte y la exigencia del cuerpo”, agrega Rodríguez.

Las sedes son muchas; entre ellas: Casa del Paraná, Cine el Cairo, Centro Cultural Parque de España, Centro de Expresiones Contemporáneas, Escuela de Teatro, Plataforma Lavardén. Todos los espectáculos son con entrada gratuita y las entradas se retiran por boletería una hora antes de cada función. También hay talleres, todos gratuitos pero con inscripción previa. La programación completa puede consultarse por Instagram en @elotrofestivalrosario.