Las diferencias dentro de Juntos por el Cambio tuvieron un nuevo capítulo en su novela electoral. La provincia de Buenos Aires fue el tablero en el que se volvió a mostrar que en la coalición macrista-radical no todas las piezas tienen el mismo color. Esta vez las contradicciones se dieron dentro del colectivo de intendentes bonaerenses de la oposición. Primero difundieron un documento supuestamente firmado por los 58 jefes comunales que comulgan en JxC. Allí, reclamaron al gobernador, Axel Kicillof, el pago de deudas para con sus municipios y acusaron un “desfinanciamiento” y un "estado de alerta" en alusión a la política sobre sus municipios. Pero después empezaron las desmentidas, porque están los que vieron su firma en un comunicado sin haber dado su consentimiento y debajo de un texto con el que, además, no están de acuerdo.

El ex PJ devenido en cambiemieta Hernán Bertellys de Azul, los radicales Javier Andrés de Adolfo Alsina, y Facundo Castelli de Puán, y un cuarto intendente, hoy al frente de un municipio de la sexta sección, que prefirió no dar su nombre, afirmaron que no apoyaron el comunicado impulsado, principalmente, por el jefe comunal platense, Julio Garro. Sin una publicación en las redes oficiales, el texto solo circuló poralgunos medios nacionales. Incluso algunos de los que figuraban como adherentes indicaron a este medio que se enteraron por esa vía y no de manera institucional. Para colmo, un encuentro presentado como de 58 intendentes sólo contó con la presencia de poco más de veinte.

Y hay más variedades. José Rodríguez Ponte, radical que está al frente de la Municipalidad de Lavalle, firmó pero hizo una aclaración. “Yo formo parte de un grupo. Firmar fue una manera de solidarizarse, pero nosotros no estamos desfinanciados. Son deudas menores que uno las charla.” Incluso, cuenta que en la reciente visita de Kicillof y su equipo al distrito, se acercó al Jefe de Asesores, Carlos Bianco, “que es un pingazo”, y le comentó el asunto de los montos adeudados.

Dice Rodríguez Ponce que lo adeudado “no entorpece el funcionamiento de la municipalidad” y que, muy por el contrario, tiene una “muy buena relación con Axel, cosa que no tenía con María Eugenia Vidal, quien sólo era amiga de los intendentes del PRO”.

Respecto a las diferencias que puede haber entre el radicalismo y algunos miembros del frente opositor, el intendente advierte que la concepción de la Unión Cívica Radical es la de un “Estado presente, que existe, y que debe intervenir”. Aquí, asegura, está el límite: “Con aquellos que lo pretendan negar o abolir, no estamos de acuerdo”, y deja al pasar un mensaje para quienes tengan empatía con el “monstruo de la motosierra”.

Su visión sobre el futuro de la coalición opositora tiene poca luz al final del túnel. “La disputa entre Jorge Macri y Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires fue el principio de la ruptura de Juntos por el Cambio”, sostiene Rodríguez Ponce. La manera en la cual se decidió la candidatura del primo de Mauricio Macri y la pérdida de legitimidad de Horacio Rodríguez Larreta por no poder imponer a su elegido, es el punto de partida para un desenlace marcado por una fractura.

No esquiva a la voluntad del reclamo y advierte que “hoy no hay precios para nada” y que son los municipios los que financian parte de las obras dada la diferencia entre el precio licitado y los costos finales durante la ejecución. Pero también sostiene que eso no atenta al normal desenvolvimiento de la administración local.

¿Qué pasó con el comunicado?

“Nosotros tenemos un grupo de Whatsapp donde estamos todos y habían mandado una copia del comunicado, pero nunca me imaginé que iban a poner mi nombre si yo no estuve en la reunión”, le asegura a Buenos Aires/12 un intendente radical del oeste del interior bonaerense. Molesto con la situación que le toca vivir, no dudó en afirmar que “existen algunas deudas, pero no se puede hablar de desfinanciamiento cuando ninguno ve comprometido su funcionamiento por deudas que son menores y normales”.

El problema al que alude el intendente es que hubo una “intencionalidad política” y señaló al intendente de La Plata Julio Garro como responsable de un hecho que es producto de un escenario que, espera, se modifique: “El radicalismo se dejó llevar puesto por el PRO”. Los dardos hacia el intendente platense incluyeron un pedido de transparencia sobre sus finanzas, “porque si te están desfinanciando vos no podés pagar el bono con fondos municipales”, tal como lo anunció el propio Garro días atrás. Lo hizo criticando la falta de financiamiento de la provincia, pero a las pocas horas firmó el acta acuerdo con el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, para contar con el Fondo Especial para acompañar a los muncipios en el pago del bono.

La postura del intendente radical sobre cómo opera el Ejecutivo provincial con la oposición es clara: “Muchos trabajamos con un descubierto hace meses con la Provincia, y nos dan una mano con los sueldos cuando hace falta”. Ante la consulta, no ocultó su disgusto con aquellos dirigentes que criticaron la modalidad de pago de los fondos para el desarrollo de los Juegos Bonaerenses. En su distrito, indica, le adelantaron el 60 por ciento del dinero estipulado, lo que le permitió pagar la hotelería y parte del traslado, que espera recuperar con el 40 por ciento restante. “Todos los proveedores terminan cobrando, además se cubren, así que no se pueden quejar”.

Su conclusión sobre el tema es elocuente: “Ninguno dejó de mandar a los chicos a competir, así que muchos problemas con los fondos no tenían”. La realidad, que el único municipio que tuvo complicaciones para asistir a competir fue Mar del Plata, producto de una equivocación del equipo del intendente del PRO, Guillermo Montenegro, que se confundió de fecha. Sobre las quejas de fondos para los Bonaerenses aclara que el año pasado la última parte de los recursos se depositaron en diciembre “y nadie se quejó”.

Más allá de su buena relación con Kicillof, no deja de marcar algo que molestó mucho en las filas del partido centenario, que fue la inauguración del Ateneo Raúl Alfonsín en La Plata. “Fue una mojada de oreja innecesaria”, advierte, más allá de comprender el tono de la contienda electoral.

La reunión que no fue

Al momento de conocerse el texto del comunicado que ningún intendente, tanto del PRO como del radicalismo, subió a sus redes sociales, se habló de una reunión de 58 intendentes cambiemistas en La Plata. Ese encuentro terminó siendo de poco más de veinte. La discusión dentro del grupo de WhastApp de JxC, le confiaron a este medio, tuvo posiciones encontradas entre quienes hablaban, “más desde el PRO, de manifestarse frente a la Gobernación". Primó la visión de los radicales de hacer un encuentro y producir un documento, lo que llevó a utilizar la sede del Comité Radical provincial.

Entre los presentes se pudo ver a Garro, a Diego Valenzuela de Tres de Febrero, a Jaime Méndez de San Miguel, a Gonzalo Peluso de Magdalena, Vicente Gatica de Bragado, Ezequiel Galli, y también a Maximiliano Suescún de Rauch, hoy reemplazante de Miguel Fernández al frente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia. El candidato a vicegobernador de Néstor Grindetti no asistió, el propio Grindetti no lo hizo, y, por ejemplo, tampoco estuvo un de los principales intendentes amarillos como Guillermo Montenegro de General Pueyrredón.

Entre los que no fueron estuvo Hernán Bertellys, el intendente de Azul que asumió en el 2015 con la boleta del Frente para la Victoria pero luego se pasó a Cambiemos. Reeligió en 2019, pero fue perdiendo poder y una interna múltiple en su distrito lo dejó en tercer lugar y sin apoyo de los candidatos a presidente del PRO. “No estoy de acuerdo con lo que allí se expresa ya que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha cumplido con los financiamientos acordados”, apuntó el jefe comunal en mensaje a los medios.

Dejó en claro que no fue a la reunión, que no fue consultado, pero, por sobre todo, insistió en el comportamiento de la gestión de Kicillof para con su distrito. “El Gobernador ha ayudado con el envío de fondos cuando lo hemos necesitado como, por ejemplo, para que nuestra delegación puede participar de las finales de los Juegos Bonaerenses.

La misma claridad llegó de parte de Facundo Castelli de Puán. En un comunicado desmintió su apoyo al texto divulgado en los medios “ya que el Municipio fue asistido eventualmente con el envío de fondos cuando se lo solicitó, existiendo además una cordial relación y comunicación con el ejecutivo provincial.”

De parte de Javier Andrés, mandamás de Adolfo Alsina, no hubo un comunicado, pero sí una confirmación de su equipo de prensa que aseguró que no asistió a la reunión ni comulga con lo expresado en el documento cambiemita.