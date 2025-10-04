El movimiento palestino Hamas denunció este sábado que los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza no se han detenido, pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), de que Israel aceptó una “línea de retirada inicial” en el enclave acorde a su plan de paz, y que el grupo islamista habría sido informado para avanzar hacia un alto el fuego inmediato.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump aseguró que “tras negociaciones, Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, la cual hemos mostrado y compartido con Hamas”. Según el mandatario, una vez que el grupo palestino confirmara su aceptación, “el alto el fuego será inmediato, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y estableceremos las condiciones para la siguiente fase de la retirada”.

El republicano acompañó su anuncio con un mapa del enclave palestino que muestra una línea amarilla a entre 1,5 y 3,5 kilómetros de la frontera, que marcaría el repliegue inicial del ejército israelí.

Sin embargo, en un comunicado emitido desde Gaza, Hamas acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “mentir” sobre una reducción de la ofensiva y afirmó que los ataques “salvajes” continúan sobre la población civil. La Defensa Civil del territorio reportó al menos 70 muertos por bombardeos en las últimas horas, según lo citado por la cadena catarí Al Jazeera.

“El bombardeo continuo y las masacres de la ocupación exponen las mentiras de Netanyahu”, señaló el grupo en un comunicado, que pidió a la comunidad internacional “ejercer toda la presión posible para poner fin a la guerra de exterminación y hambruna” que sufre la Franja.

Trump, que presentó el lunes un plan de paz de 20 puntos aceptado por Netanyahu, advirtió que “no tolerará demoras” por parte de Hamas y pidió acelerar la aplicación de su propuesta.“Le dije a Bibi: esta es tu oportunidad de ganar, y le pareció bien”, afirmó el magnate frente a Axios.

A pesar del llamado del presidente de los Estados Unidos a “cesar de inmediato los bombardeos para facilitar la liberación de los rehenes”, el ejército israelí anunció que sus operaciones en Gaza siguen activas.