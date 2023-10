Rosario es este año El lugar de lxs poetas para la nueva edición del Festival Internacional de Poesía. La cartografía de la ciudad contendrá voces, paisajes y mundos creados por poetxs, tomando los espacios con lecturas y escritos que invitan a ser leídos, mirados y escuchados a la mañana, a la tarde y a la noche. Se llevará a cabo entre el 5 y 7 de octubre en el Centro Cultural de Parque España.

Organizar un Festival que ya tiene 31 años no es tarea sencilla y es de una responsabilidad enorme. Así lo entienden el Ministerio de Cultura de la Provincia, la Municipalidad de Rosario y el Centro Cultural Parque de España, instituciones que se encargan de hacerlo realidad. Sin embargo, para quienes ponen el cuerpo, los últimos meses se vuelven caóticos y a menos de una semana del inicio Cristian Molina y Alejandra Méndez Bujonok, a cargo de la coordinación general, se dedican exclusivamente a afinar los últimos detalles. Molina es escritor y es su segundo año al frente del festival, habla de la compromiso que significa llevar adelante este proyecto que “requiere una entrega total de tiempo, hay dos meses en que vos suspendés tu vida y respondés al festival”. Este año se desarrollará en el Centro Cultural Parque de España, con participación de poetxs en las residencias, slams, feria de editoriales, mesas de lecturas, talleres, homenajes, proyecciones, en diversos horarios, en el centro cultural y en distintos puntos de la ciudad.

La temática de este año está ligada al lema del 31° FIPR El lugar de lxs poetas, “que tiene que ver con poder construir un mundo propio que da cuenta de voces, de un paisaje, de un lugar de la poesía” explica Molina a Rosario/12. Y aclara que los criterios para la curaduría del festival gira entre esa impronta y tiene un especial cuidado en una “distribución sexogenérica interesante, corporalidades, sexualidades y al mismo tiempo géneros distintos y una pluralidad de edades. El criterio de esta pluralidad nos permitió pensar en esta dinámica que también tiene que ver con las curadoras de este años, que son de franjas etarias distintas, de poéticas distintas, de recorridos y de redes distintas”. El equipo curatorial está conformado por Sonia Scarabelli, Vicky Lovell y Luchi Fernández, todas poetas de la ciudad.

Scarabelli se entusiasma cuando habla del festival, la apasiona el trabajo realizado y para ella esta propuesta le permitió pensar en poetas que pudieran ser convocados para las lecturas ante los muchos criterios que hay que tener en cuenta. Explica a este diario: "Yo hacía propuestas de personas que puedan formar parte de las lectura, escuché a tal, o leí a tal y después había acuerdos. Tratar de no repetir participantes, o pensar en el tiempo que haya transcurrido desde su participación. Hay muchos criterios para pensar una selección de poéticas, son formas en las que la voz construye mundos particulares, y para mí el modo en que me encuentro con ellas es a través de redes que se van armando, en las recomendaciones que se van dando entre escritores, poetas, amigues. Eso también arma la lectura, porque son recorridos distintos, porque son puntos de encuentro y de apertura al mismo tiempo. Un encuentro de este tipo se construye desde la idea de que la poesía circula de maneras distintas, por muchos lados que no tienen que ver con los saberes específicos, lugares muy inesperados. Tiene impactos inesperados y eso tiene que formar parte de los criterios”.

Molina resalta el trabajo de la curaduría, pero también aclara que hay muchas actividades que fueron propuestas por la comunidad y que se fueron sumando, “hay grupos que las traen al festival, las acercan y nosotros vamos viendo si tenemos recursos, si tenemos espacio para llevarlas adelante, como podemos insertarlas en el festival. Esa es la lógica. El festival es el festival de la ciudad de Rosario, del que participa la comunidad de poetas de la ciudad”.

La apertura de este año contará con la presencia de Alicia Genovese en una lectura y luego conversará con la poeta Dahiana Belfiore. La feria de editoriales se realizará este año al aire libre, en el parque de los Cipreses en el Centro Cultural Parque España. Son veinte rosarinas y veinte nacionales. Molina resalta el homenaje que se realizará el día sábado a las 15, a Jorge Isaías por medio de una lectura de más de 50 poetxs, la proyección de una película sobre Roberta Iannamico, las lecturas en los barrios y colegios. También habrá micrófono abierto el día viernes a las 17 en el túnel 4, quienes participarán se inscribieron previamente y fueron seleccionados para ello. Como ya es habitual en los últimos años, estará presente el trabajo que se sostiene con el espacio Luces y Lengua Madre, dos proyectos que ganaron su lugar en el festival.

En el marco de las actividades propuestas por la comunidad, se realizarán presentaciones de libros de poetas que acercaron su material, “eso no era tan habitual, había una presentación pero era más institucional del festival. Este año hubo propuestas, que había posibilidades de hacerlo y lo hicimos” aclara Molina, ellxs son Diego Colomba, Elena Annibali, Leandro Llull, Marília Floôr Kosby y Gabriel Carciogna. Algunxs poetas que también participarán son Clément Bondu (Francia), Munir Hachemi (Madrid), Marico Carmona (Buenos Aires), Yaki Setton (Buenos Aires), Rodrigo Montoya (Mexico), Robin Myers (USA), Susana Villalba (Buenos Aires), Paula Jiménez (Buenos Aires), Ohuanta Salazar (Jujuy), Cayre Alfaro Fonseca (Perú). Dentro del festival se arma un fondo curatorial con poetxs que dejan su currículum vitae y algunos poemas para ser tenidos en cuenta en futuras ediciones. Este año participan tres de ellxs como invitados.

La trasnoche también estará presente para todxs quienes no pueden acercarse al festival en otros horarios y que “funciona como un muestreo, es como una antología de todos lxs poetas que pasaron por el festival. Es un momento de distensión en el que se genera un clima super lindo, donde participan todas las franjas etarias y a veces se concentra más gente que en algunos momentos del día”. Se realizará en el Gran salón de Plataforma Lavarden el jueves y viernes a las 22.30.

Para la residencia virtual se presentaron más de ciento cincuenta poetas de habla hispana y quedaron seleccionados doce, respetando la pluralidad y diversidad. Formarán parte de una experiencia de intercambio, formación y reflexión, con talleres, charlas con poetas, lecturas e intercambios con la coordinación de Rocío Muñoz Vergara y Paola Santi Kremer.

La poesía va tomando la ciudad, desde el Centro Cultural Parque de España a los barrios y escuelas, Scarabelli señala que la escucha y los lugares donde aparece no es un lugar acartonado declamativo, “un día podés aprovechar una lectura en una sala o disfrutar de otra en un bar, eso no cierra ninguna puerta, podés pasarla bárbaro escuchando lecturas en el túnel 4 o en el escenario. Te das cuenta que hay una emoción tremenda, que circula en esos espacios. La cuestión es si se da ese registro de comunicación humana, y cuando vas a escuchar poesía tenés que tener la disposición a participar de ese registro, que es diferente, son otras instancias”. Molina entiende que lo acartonado de la poesía hoy “es menos posible porque la poesía se roza con lo mas performático, lo más espectacular. Ir a escuchar a unx poeta leer te pone en otro lugar, que es de lector, espectador, escucha, todo eso junto, entonces es otro el registro también” y hace referencia a los poemas de Marico Carmona, recitados por Lali Espósito en sus recitales, o en algunas marchas.

Ver programa completo aquí https://ccpe.org.ar/web/fipr23/