En la víspera del debate de candidatos a presidente que se realizará este domingo en Santiago del Estero, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, resaltó que esta instancia es "una herramienta más de la democracia" que "permite que más argentinos nos escuchen". El funcionario se mostró seguro y remarcó que Sergio Massa es “un muy buen candidato".

"Estamos muy confiados para el debate porque además creemos que es una herramienta más de la democracia y que permite que más argentinos nos escuchen y tenemos un muy buen candidato", sostuvo.

Por otra parte, el candidato a vice manifestó que "vamos a hacer una muy buena primera vuelta sin ninguna duda", y sostuvo que UxP entraría a un posible balotaje. "Una de esas dos fuerzas (que esté en segunda vuelta) va a ser Unión por la Patria y lo que pase con los opositores no lo sé", vaticinó en diálogo con Radio 10.

"Hay un proyecto de derecha y un proyecto de ultraderecha, mientras nosotros tenemos un proyecto solidario", remarcó y consideró que Massa "revalorizó la palabra de la política sobre todo cuando hay una campaña que busca deslegitimar a la política".

La modificación del impuesto a las Ganancias

Rossi recordó que "Massa dijo que ningún trabajador iba a pagar Ganancias y cumplió antes de que sea Presidente" y afirmó que la eliminación de este impuesto "ha sido una militancia de muchos años de Sergio".

"Reconocemos que tenemos que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y pusimos a nuestro espacio político en un lugar donde siempre buscamos estar defendiéndolos", completó Rossi.

El cruce con Victoria Villarruel

En las últimas horas, el ministro volvió a tener un cruce con la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, acusada de haber visitado a genocidas de la última dictadura cívico-militar. Ella, por su parte, argumenta que esos encuentros fueron para la investigación de uno de sus libros.

“Sabes que mentís, tu pasión por los que torturaron y violaron tiene que ver con reivindicarlos. “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio” Serrat -Machado. No te pongas nerviosa ni agresiva. La verdad no ofende, solo pone luz donde hay oscuridad”, escribió Rossi en Twitter.

Al ser consultado al respecto, el candidato de UxP aseguró que "Villarruel está nerviosa". "Ella no puede explicar de qué vivió, cuáles fueron sus ingresos hasta que llegó a diputada. Me parece que está nerviosa", lanzó y aseveró que "quiere reivindicar a la dictadura y la verdad es que les mintió a todos los argentinos", en el debate.

El ministro agregó que "ella representa una fuerza política que no cree en la democracia" y recordó que "cuando le preguntaron a Milei si defendía la democracia" el candidato presidencial "le escapó a la respuesta".