”No pienso en salir”, afirmó Gabriel Heinze en el vestuario visitante del Gigante de Arroyito. El técnico de Newell’s acusó el golpe de la caída en el clásico pero intentó despejar rumores. “Creo que tengo mucho para aportar en este equipo”, recalcó. “El partido se nos va por la definición de un buen futbolista”, explicó en relación al gol de Ignacio Malcorra para Central.

Heinze no encontró mayores razones para la derrota ante Central. La pegada de Malcorra, a quien felicitó el finalizar el partido, y nada más. La ausencia de autocrítica es una característica del entrenador de un equipo que acumula tres derrotas consecutivas y se encamina a protagonizar otro año de instrascendencia deportiva en el fútbol argentino. “No hay nada que pueda decirle al hincha que lo haga sentir bien. Esto lo sufro y me duele como a ellos. Pero acá no se trata de cómo me siento o no, sino de ver si puedo darle cosas a este club que tanto quiero. Y creo que hoy tengo mucho para aportar y no pienso en salir”, manifestó Heinze minutos después de consumada la caída en el Gigante. “El equipo estuvo bien. Tuvimos las cosas claras. Este es otro partido más que se nos va por un buen futbolista que lo define. El partido se jugó, se disputó y ellos lo definieron con el tiro libre", agregó, compungido, el entrenador leproso.