Las Finales Nacionales de los Juegos Evita de Juveniles y Adaptados se vivieron intensamente en Mar del Plata, donde, durante una semana, cerca de 25.000 chicos y chicas de todas las provincias del país compitieron en 76 disciplinas, pero además se divirtieron, entablaron amistades y, en muchos casos, hasta conocieron el mar.

En fútbol, competencia fundacional de estos Juegos allá por 1948, Buenos Aires se consagró en la categoría Sub 14, mientras que en la Sub 16 el título fue para Entre Ríos. En fútbol femenino, disciplina que hizo su debut en esta edición, San Luis se coronó en la Sub 14 y Buenos Aires en la Sub 16.

El Medallero General de Juveniles quedó en manos de la Provincia de Buenos Aires, completando el podio Mendoza y Santa Fe en ese orden. La Copa Juego Limpio, en tanto, fue para la delegación de La Pampa.

En juegosevita.gob.ar se encuentra todos los resultados de las competencias y el Medallero General completo. Asimismo, en el canal de Youtube del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación @TurDepAr se puede revivir las transmisiones de varias disciplinas y un documental que recorre muchas de las historias de superación, inclusión y otros valores forjados a lo largo de este mega evento deportivo, social y cultural del que cada año participan más de un millón de participantes de toda la Argentina.