El actor francés Gerard Depardieu publicó una carta abierta en la que negó las acusaciones en su contra por una violación supuestamente ocurrida en 2018 a Charlotte Arnould, la joven hija de una vieja pareja de amigas del popular intérprete. "Nunca he abusado de una mujer. Lastimar a una mujer sería como patear el útero de mi propia madre", escribió Depardieu en el diario Le Figaro, quien en otro pasaje del texto sentenció: "No soy un violador ni un depredador".



El actor, quien encabeza desde hace varios años un espectáculo musical titulado Depardieu Chante Barbara, narró de manera breve su encuentro con Arnould aunque evitó mencionarla por su nombre. “Una mujer llegó a casa por primera vez, entró con ligereza y voluntariamente en mi dormitorio. Ella hoy dice que fue violada allí. Ella vino por segunda vez. No hubo coacción, ni violencia, ni protesta. Quería cantar conmigo las canciones de Barbara en el Cirque d'Hiver. Dije que no. Ella presentó una denuncia”, afirmó al dar su versión de los hechos.



El actor enfrenta una demanda desde diciembre de 2020 por este caso, a lo que se sumó una denuncia mediática de unas 13 mujeres entre actrices, maquilladoras y personal de producción, quienes desde el anonimato lo acusaron de diversos abusos en un set de filmación, aunque no presentaron cargos en la justicia. A pesar de que no se adoptaron medidas privativas de libertad, el actor vio frenada su carrera cinematográfica por los señalamientos en torno a su comportamiento sexual, del mismo modo que mermaron las contrataciones para su espectáculo musical.