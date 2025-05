"Lo que más llama la atención de nuestra historieta es la humanidad", reflexionó la actriz Andrea Pietra, quien interpreta a Ana en la superproducción argentina para Netflix, basada en la historieta homónima de Héctor Oesterheld, El Eternauta.

En diálogo con la 750, Pietra señaló que una ficción puede aportar una cantidad de sentidos que pueden ayudar a pensar en el rumbo del mundo hoy: "Algo de lo que estamos contando, que la salvación es colectiva, que el héroe puede ser una persona común, que la persona buena también puede terminar mal en una historia, todos los mensajes que tiene esta serie son positivos para el mundo, para reflexionar", dijo la actriz.

Su personaje, la esposa de Alfredo Favalli, es un personaje nuevo, creado por el director Bruno Stagnaro y su inclusión en la historia sirvió, en palabras de la actriz, para traer la historieta al 2025, un momento en el que el rol de las mujeres cambió comparado con el tiempo en que se escribió la historia original.



"No traicionó para nada la esencia de El Eternauta y sí la puso en valor en esta época en donde hay mujeres que tienen profesiones, que trabajan, que van para adelante y que toman decisiones", planteó Pietra en el programa de Taty Almeida, Qué me contas.

Para Pietra, Ana aporta la humanidad y la contención a la historia, una mujer que no fue madre, pero que no deja de tener un rol de cuidado. "Es el personaje que abre la casa, en esa casa en la que se juega al truco, hay encuentros, tiene esa cosa de la maternidad, no tuvo hijos pero la ejercita con sus amigos. Me encantó hacer este personaje y estoy recibiendo tanto amor", dijo la intérprete.

Y concluyó: "Para mí era como ir al Italpark, era ir a grabar con una tecnología nueva que nunca había vivido, con la que nunca se había trabajado así, respetando siempre la esencia de la actuación".