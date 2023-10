Cuando el presidente del club se hace presente en la práctica del primer equipo es síntoma de que la crisis pone en duda el futuro. En este caso Ignacio Astore se acercó ayer a Bella Vista para intentar despejar rumores sobre Gabriel Heinze. El técnico se queda por el momento pero la directiva ya debe buscar reemplazo para la próxima temporada debido a las escasas chances que el club y el técnico acuerden contrato por otro año ante las decepciones acumuladas a lo largo de la presente temporada.

Al trabajo de Heinze se le encuentra pocos aciertos y la derrota con Central multiplicó el malestar en el parque Independencia. Astore concurrió ayer a la mañana a Bella Vista para encontrarse con jugadores y técnico antes del entrenamiento. La visita tuvo el fin de validar la figura del técnico ante los jugadores. Astore hace el esfuerzo para salir del momento. Intentar sostener un proceso que ahora tiene por delante dos partidos más de visitante y deja muy expuesto a Heinze ante los hinchas.

Lo que tienen claro en el parque Independencia es que en 2024 hay muy pocos escenarios que mantienen a Heinze como entrenador. Es que el proceso por el cual se apostó exigió una inversión en dólares que el club no tenía y todavía no recibió réditos. A saber: refuerzos que no juegan o no marcan diferencia, un equipo que fue intrascendente en Liga Profesional, lo es en la actual Copa de la Liga y solo encontró satisfacciones en primera fase de Copa Sudamericana, pero no estuvo a la altura en los octavos de final. El presente de Newell’s es igual al de la últimos años, sin asumir ningún lugar de relevancia. Como consuelo queda que el equipo sumó puntos para no estar, al menos hasta ahora, comprometido con el descenso. Y donde podía apuntalarse también falló: hizo un mal clásico de local, en el primer semestre del año, a pesar de que empató, y perdió en el Gigante el pasado sábado.

Astore quiere a Heinze hasta diciembre para ganar tiempo en la búsqueda del técnico para el 2024. Porque más allá de que se empecine en sostener a Heinze, los resultados ya alejaron al técnico de los hinchas y es muy difícil que esa relación se pueda recuperar en los dos meses que quedan de fútbol. El técnico leproso no dio señales de querer irse, pero su futuro está sujeto a los dos próximos partidos: San Lorenzo y Tigre, ambos de visitante.