Los Pumas enfrentarán a Japón este domingo por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de rugby de Francia 2023 y el entrenador Michael Cheika aseguró este martes que el equipo se siente "muy cómodo" jugando este tipo de partidos, al que caracterizó como "una final".

"Sabemos que se nos viene una final. Estamos muy cómodos de estar en esta situación, sabemos que podemos ir a los 80 minutos listos para hacer todo y estar preparados para eso", definió el australiano en conferencia de prensa.



"Después en la cancha, es el momento de disfrutar porque este tipo de situaciones son los mejores momentos para un jugador de rugby. Japón estuvo en los cuartos de final en el Mundial 2019 y nosotros no. Tenemos mucha voluntad de estar", agregó.



Los Pumas vienen de golear 59 a 5 a Chile e igualar la línea de Japón en el Grupo D, con 9 puntos, por detrás del líder Inglaterra (14). El partido se jugará desde las 8 de la mañana (hora argentina) y será televisado por la TV Pública y ESPN.

En cuanto al estilo de juego del elenco asiático, Cheika consideró: "Japón tiene un sistema de ataque y de defensa distinto de otros equipos: están muy bien entrenados, Jamie Joseph y Tony Brown (ambos neozelandeses) son dos buenos entrenadores que respeto mucho".

Japón debutó con triunfo ante Chile (42-12), luego cayó con Inglaterra (12-34) y volvió de la fecha libre con éxito ante Samoa (28-22). Con lo que tienen +14 de diferencia de puntos, por debajo del +46 de Los Pumas (10-27 con Inglaterra, 19-10 a Samoa y 59-5 sobre Chile).

En caso de terminar el partido en igualdad, toda una rareza que por ahora se dio una única vez en este Mundial (18-18 entre Georgia y Portugal en el Grupo C), los criterios de desempate son, primero, los resultados entre sí, y segundo, la diferencia de puntos. Así las cosas, Los Pumas también avanzarán a cuartos de final con un empate ante Japón.

Por último, Cheika fue consultado en la conferencia si había pensado que podría ser su último partido al frente del equipo, teniendo en cuenta que su vínculo con la Unión Argentina de Rugby (UAR) finaliza con el Mundial. Y el australiano fue tajante: "No entra en mi cabeza, no estoy pensando en eso. Se trata del equipo y del país, nada que sea individual. Hago mi parte con el equipo, que amo mucho, y no pienso que este sea mi último partido".

El Mundial de Francia 2023 completará su fase de grupos a partir de este jueves, con el choque entre Uruguay y Nueva Zelanda desde las 16. Así es el fixture grupo por grupo.

Grupo A

Jueves a las 16, Nueva Zelanda (2º con 10 puntos) vs. Uruguay (4º con 5);

vs. Uruguay (4º con 5); Viernes a las 16, Francia (1º con 13) vs. Italia (3º con 10) ;

; Fecha libre para Namibia (5º sin puntos).

Grupo B

Sábado a las 16, Irlanda (2º con 14) vs. Escocia (3º con 10) ;

; Domingo a las 12:45, Tonga (4º sin puntos) vs. Rumania (5º sin puntos);

Fecha libre para Sudáfrica (1º con 15).

Grupo C

Sábado a las 10, Gales (1º con 14) vs. Georgia (4º con 3);

vs. Georgia (4º con 3); Domingo a las 16, Fiji (3º con 10) vs. Portugal (5º con 2);

vs. Portugal (5º con 2); Fecha libre para Australia (2º con 11).

Grupo D