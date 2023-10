El árbitro español Antonio Mateu Lahoz, de cuestionada labor en el partido entre la Selección Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, rompió el silencio a casi 10 meses del recordado encuentro. El juez confesó que luego del polémico duelo en el cual sacó 17 amarillas, el capitán Lionel Messi se comunicó con él para pedirle disculpas "por las duras palabras" que expresó una vez finalizado el choque.



"Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido", manifestó el referi al programa Tiempo de Juego, de la cadena COPE. Y agregó: "Era un Messi diferente en ese partido".

Mateu Lahoz recordó aquel caliente cruce de cuartos que ganó el conjunto albiceleste por penales tras empatar 2-2 en los 120 minutos y sostuvo que "yo sabía que en ese partido, si sacaba alguna roja, que tendría que haber sacado dos, no iban a ser las últimas".

Además, se refirió al gesto de Messi al banco de suplentes neerlandés donde se encontraba el DT Louis van Gaal, tras convertir el gol de penal que amplió la ventaja en el marcador para el equipo de Lionel Scaloni. "Después de la celebración del 'topo gigio' los holandeses se exaltaron, fue una provocación. Al final es una lástima, hemos compartido más de 50 partidos. Es una lástima, pero lo digo sin rencor", indicó el árbitro español que dirigió a la estrella del Inter Miami cuando jugaba para Barcelona.

"¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo"

La famosa expresión de Messi se dio en aquel partido disputado el 12 de diciembre. El capitán sorprendió al interrumpir una nota televisiva para apuntar contra Wout Weghorst, autor de los dos goles del equipo neerlandés, con quien el "10" tuvo varios cruces en el encuentro.

"¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo", se lo escuchó decir a la Pulga, mientras se disponía a dar una entrevista posterior a la clasificación a semifinales, luego de vencer a Países Bajos en la definición por penales.

Antes de ese exabrupto, el árbitro Mateu Lahoz batió el récord de tarjetas amarillas sacadas en un Mundial, con 17 amonestaciones, en un partido que ya venía picado desde la previa.

Además de mostrarle siete amarillas a jugadores de Países Bajos, amonestó a ocho argentinos: Cuti Romero, Otamendi, Acuña, Lisandro Martínez, Messi, Montiel, Paredes y Pezzella (también apercibió al DT Lionel Scaloni y al ayudante de campo Walter Samuel).

