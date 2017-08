La letrada consideró como una contradicción “desde el primer momento” el hecho de que se planteara el hábeas corpus por la desaparición de Santiago Maldonado ante el mismo juez que dio la orden de reprimir en la Ruta 40, junto a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Esquel. “Entiendo que debe ser apartado por un temor objetivo de parcialidad por el hecho de ser el juez que dio la orden el 31 de julio para que la Gendarmería desalojara la ruta y luego permaneciera ahí. Objetivamente hay un temor de parcialidad por parte de las victimas en el accionar del juez”, sostuvo Heredia en declaraciones a la radio AM 750 sobre el actuar de Guido Otranto.

Sin embargo, para Heredia una recusación para solicitar el cambio de magistrado en este momento “atenta” contra las medidas de prueba que deben ser tomadas de forma urgente. “Estamos ante un círculo vicioso porque por un lado no sacamos al juez para que no se demore la investigación pero por el otro, el juez tampoco hace la investigación”, criticó la abogada, para quien hoy “no están dadas las condiciones” para una investigación “independiente, imparcial, pronta y eficaz”. “Tal es así que no sabemos nada de Santiago, evidentemente la investigación no es eficaz”, apuntó contra la Justicia.

Para la abogada y la familia de Santiago no quedan dudas de que se trató de una desaparición forzada. Está hipótesis fue confirmada oficialmente con el cambio de carátula tras diez días de medidas de prueba bajo secreto de sumario. “Gendarmería, por protocolo, filma cualquier procedimiento que hace. Está el primer video donde se los ve apostados en la ruta, cuando empieza el operativo. Después en los informes oficiales de la fuerza dicen que no pudieron dar con ninguno (de los integrantes de la comunidad mapuche) porque todos logran cruzar el rio. Sobre esa parte de la persecución justamente, donde los testigos aseguran que atraparon a Santiago que no cruzó el rio, no hay video. De ahí surge nuestra presunción de que son veraces todos los testimonios, ellos no tienen la prueba de lo contrario”, aseguró la Heredia.

Finalmente, la abogada también criticó el “muro de confianza y de impunidad” que se levantó en torno al accionar de los uniformados. “No sólo que los gendarmes no fueron apartados sino que la máxima autoridad avaló con sus dichos todo el accionar de la Gendarmería”, aseguró la letrada.