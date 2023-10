Funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria salieron este martes a repudiar el escándalo que protagonizó el fin de semana el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a marcar como algo positivo la celeridad con la que actuaron el gobernador, Axel Kicillof y el candidato a presidente y ministro de Economía Sergio Massa para intentar resolver la situación y hacer control los daños. Más allá de eso, en las filas oficialistas hay mucha preocupación por lo que el hecho puede significar en las elecciones, para las que faltan menos de 20 días. Este martes, en tanto, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó la nueva lista de candidatos de UxP en Lomas de Zamora y se conoció que la actual intendenta interina del espacio, Marina Lesci, será la primera candidata a concejal --el lugar que tenía Insaurralde-- en la lista que lleva como candidato a intendente al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.

“La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión", dijo el gobernador bonaerense y admitió que, más allá que "la respuesta fue muy rotunda", todavía "hay explicaciones para dar, pero que las tiene que dar él (Insaurralde), que ya no es parte de mi gobierno". Kicillof expresó en una entrevista televisiva que se enteró de la situación por las redes sociales y que luego de eso llamó a Insaurralde, que le dijo que las fotos en Marbella no habían sido tomadas este fin de semana --estaba en Buenos Aires--, pero que la situación sí había ocurrido. "Hemos tomado esta decisión que es muy fuerte. Pero las demás implicaciones surgirán en otros ámbitos", añadió. Luego, Kicillof aclaró que él no estaba al tanto del tema porque no espía a sus funcionarios y usó al expresidente Mauricio Macri como contrapunto: "Macri espiaba a sus funcionarios, los seguía. Bueno, no es mi caso. No es mi función".

Cerca del ministro de Economía destacaron que "surgió el tema y en menos de cuatro o cinco horas Massa y Kicillof resolvieron pedirle la renuncia al cargo y renunció". Además, confirmaron que tras hacer "todas las llamadas cruzadas correspondientes y hablar con quién tenía que hablar", Massa también pidió a Insaurralde que renuncie como candidato a concejal de Lomas de Zamora, cosa que hizo. Al día siguiente, Massa, además, le pidió a Batakis la renuncia de la gerenta general del Banco Nación, por la polémica designación de una numeróloga. "Con esto queremos decir que la presidencia de Massa va a ser así. Que no hay ni va a haber lugar para este tipo de situaciones. Massa no va a permitir que se juegue con la tristeza y con el momento de angustia que viven los argentinos", refuerzan en su entorno.

Desde el búnker de la calle Mitre confirman que no mandaron a hacer ningún estudio, focus group o sondeo de opinión para medir qué impacto tuvo el escándalo de Insaurralde en los votantes. "Si lo primero que hacemos, en lugar de intentar solucionar esta situación, es ver cómo nos impacta no sirve. Lo que hicimos fue avanzar para resolverlo y poder seguir con la campaña", explican. Más allá de eso, en los intendentes del conurbano hay mucha preocupación e indignación. Comparan lo sucedido con el episodio de la famosa "foto de Olivos" durante la pandemia, y dicen con un tono de resignación que "habrá que esperar al 22 para ver las consecuencias reales".

El jefe de gabinete, Agustín Rossi, expresó que "una acción de esas características no es representativa de los miles de dirigentes a lo largo y ancho del país y ni hablar de los miles de militantes que se deben haber sentido ofendidos". En esa línea, desde el oficialismo aprovecharon para diferenciarse de la oposición con otros escándalos del pasado: "¿Te acordás en 2015 el caso de Fernando Niembro por el tema de la publicidad? Fue cabeza de la lista de diputados. Estuvieron 20 días protegiéndolo hasta que renunció", recordó Rossi. Cerca de Massa también mencionan el caso de Gerardo Millman y la polémica contratación en su equipo de dos asesoras. Rossi contrapuso el accionar de la oposición con el del gobierno: "Nosotros tomamos una decisión en cuatro horas".

Otro de los que salió a hablar del tema fue el ministro bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque y su línea fue similar a la del resto de los dirigentes oficialistas: "El tema habla por sí solo, lo importante es que hubo una rápida resolución", reforzó. En ese sentido, subrayó que "por encima de cualquier persona o situación está la protección de la política como instrumento de transformación que está tan atacada", y añadió que, si bien las personas pueden "cometer errores graves y equivocarse", eso "no impugna la acción política ni mucho menos una doctrina y filosofía transformadora de la patria como el justicialismo".

El ministro bonaerense opinó en declaraciones radiales que en términos de cómo puede afectar lo ocurrido en el resultado electoral, es algo que se irá viendo con el correr de los días, pero reconoció que "sin dudas fue un hecho grave". Al igual que Rossi, Larroque reforzó "la rápida resolución, que no se da en otros sectores o espacios políticos. Fue una decisión muy rápida, tanto del protagonista, como también del candidato a gobernador y de Sergio Massa".

La diputada Victoria Tolosa Paz calificó lo ocurrido con Insaurralde como "obsceno y repugnante", y dijo que el gobierno no puede permitir "tener en sus filas a hombres y mujeres que denigran la actividad política". También destacó la celeridad de Kicillof para resolver la situación y opinó que con esa actitud "dejó un mensaje muy claro de cómo gobernó estos cuatro años y como serán los próximos si gana la elección”.

Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador, contó que la decisión se tomó con el conjunto de la coalición, pero cerca de Massa prefirieron no dar detalles de los llamados que se hicieron. "Lo que importa es la autoridad que mostró Massa. Hizo lo que había que hacer. Obvio que lo que ocurrió afecta, y lo entendemos, pero el proceso debe continuar. Nos estamos preparando para el debate del domingo y hasta ese entonces seguirán las recorridas por el país", expresaron en su entorno.