Los argentinos vuelven a las urnas este domingo 22 de octubre para elegir al próximo Presidente de la Nación en las elecciones generales. En caso de un eventual balotaje la votación está prevista para el domingo 19 de noviembre. Quien resulte electo asume el 10 de diciembre de 2023.

Además de votar a las autoridades del Ejecutivo Nacional, se eligen los siguientes cargos: jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobernadores de tres provincias (Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos). Los resultados de las PASO 2023 del domingo 13 de agosto definieron a los cinco candidatos que compiten por la Presidencia de la Nación:

Javier Milei, La Libertad Avanza

Sergio Massa, Unión por la Patria

Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio

Juan Schiaretti, Hacemos por Nuestro País

Myriam Bregman, Frente de Izquierda

Como el piso necesario para ingresar a las elecciones generales es del 1,5%, 19 aspirantes se quedaron en el camino y sus boletas no estarán en octubre.

Qué pasa si no voto en las elecciones 2023

El Código Nacional Electoral establece que “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”. El voto está habilitado para quienes tienen 16 y 17 años y para los mayores de 70, si ellos no asisten a las urnas no tienen prevista una sanción.

Si la persona no paga la multa, queda registrada como infractora en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Esto implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

La Junta Nacional Electoral habilitó un sitio web en el que los electores pueden averiguar dónde votar. Allí obtienen el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan, el número de la mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que están en el padrón electoral. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.



