Unión por la Patria lo logró. Consiguió el quórum y pudo aprobar el proyecto de ley que devuelve el beneficio de la reelección indefinida a diputados, senadores, concejales y consejeros escolares de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, la propuesta pasa a la Cámara de Diputados, donde también tendrá una compleja parada. La opción de sumar a los intendentes a la reforma, negada.

El quórum lo logró gracias a la presencia de un grupo de legisladores de la oposición. Estuvieron presentes Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Paola Ventura, los tres sensores de Unión Renovación y Fe; además de Marcelo Daletto y Lorena Mandagarán, de UCR+Cambio Federal, y Marcela Leguizamón y Emilia Subiza, del PRO. Por pedido de La Libertad Avanza, el voto se hizo a modo nominal. Como resultó empatado con 22 a favor y 22 en contra, la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, definió a favor de la aprobación.

En Unión por la Patria, la ausencia la marcó el senador de Patria Grande, Federico Fagioli, que responde al dirigente social Juan Grabois. “Hoy la legislatura bonaerense va a tratar la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares: NO CUENTEN CONMIGO”, avisó, vía X, durante la tarde.

“Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto. No es un tema de principismo sino de prioridades. Nuestras prioridades son otras y no estuvieron contempladas”, reclamó para luego enumerar una serie de proyectos que no se incluyeron en el debate.

A ello sumó que “no se pueden discutir reelecciones políticas sin antes discutir realizaciones sociales. Siempre vamos a estar del mismo lado: trabajando donde más se nos necesita, con convicción y con amor por nuestro pueblo”. En el oficialismo, la senadora del Frente Renovador, Sofía Vannelli, votó de modo negativo. Cabe recordar que el massismo es autor e impulsor de la ley vigente que limita las reelecciones a dos periodos.

El autor del texto, Luis Vivona, argumentó que “la Constitución en su última reforma no tiene ninguna limitación a las sucesivas reelecciones de legisladores” y sostuvo que “este proyecto viene a devolverles el poder de decisión a los bonaerenses”.

También desde Unión por la Patria, Gustavo Soos cuestionó: “¿Por qué vamos a privar al pueblo de elegir a quien desea?” y recordó que los constituyentes de 1994 decidieron que el derecho de reelección quede consagrado en la Carta Magna.

El senador Daletto señaló que “en un país normal está mal que los legisladores preguntemos a los medios lo que hay que votar, así no vamos a sacar a la provincia adelante”. Luego cruzó a los libertarios a los que trató de “chantas” porque “cuando les conviene están en contra y cuando no están a favor”, recordando que en 2021 los diputados que pertenecen a esa fuerza apoyaron la modificación.

“Está bien limitar la reelección de los intendentes, está mal limitar las reelecciones del Poder Judicial y el Legislativo. En ese momento, manifestamos que era un error meter a los legisladores porque el Legislativo es el que controla y no podía ser limitado”, dijo.

El presidente de bloque de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, pidió que “en esta votación pensemos en los bonaerenses, porque necesitamos una democracia libre para estar mejor y creo que tenemos la responsabilidad de representar a los bonaerenses”. En esa línea marcó el rechazo del espacio al proyecto.

El senador Kikuchi, se escudó y argumento que "el principio de limitar o prohibir es lo opuesto a la libertad” y dijo que “el sistema de recambio está muy bien, pero es el soberano el que debe decidir sobre eso”. A la vez, sumó que en los países como Japón o Reino Unido no hay limites a las reelecciones. “Los que ponen límites es porque temen a cómo vote el soberano”, sumó.

El jefe de bloque de la UCR, Agustín Máspoli, manifestó que “en años electorales no se deben discutir reglas electorales", aunque lanzó que "el año que viene es el momento de discutir todas estas cuestiones”. Votó en contra y afirmó que “la provincia tiene muchos problemas que afrontar en materia de salud, educación, seguridad. Hoy deberíamos estar pensando en estos temas. "No me parece mal estar debatiendo temas electorales, pero sí me parece que no es el momento", dijo.

A su turno, el presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo, avisó que el voto del espacio sería negativo dado que es una postura histórica del espacio. “A 15 días del cierre de alianzas, estamos discutiendo un tema que todos sabemos que no tiene la legitimidad y el consenso del bonaerense, de los espacios políticos”, marcó. “Tenemos 40 mil temas por resolver en la Provincia, tenemos que estar ida y vuelta permanente con lo que está pasando el bonaerense”, postuló.

La presidenta de bloque de Unión por la Patria, Teresa García, equiparó la limitación con la proscripción. “No se le resuelve a la gente la vida con que Cristina esté proscripta ni limitando a la gente la posibilidad de elegir a quienes quieren”, dijo. “Los problemas que tiene la provincia vienen de hace tiempo, con déficit en todas las gestiones, ¿cuál es el sentido de limitar que la gente elija como quiere?”, preguntó. “La gente también se agota de determinadas propuestas o personas, pero lo que nunca hay que hacer es limitarle la posibilidad”, sentenció.

La sesión fue desordenada y los periodistas acreditados quedaron, una vez más, siguiendo la sesión desde el hall del Senado, dado que los palcos de prensa continúan cerrados. El encuentro comenzó con el tratamiento de los proyectos sobre tablas, para luego pasar al Orden del Día, cuando en general ocurre a la inversa.

“Bajé a la sesión de hoy porque no podemos seguir postergando el funcionamiento pleno de la Justicia. Las vacantes paralizan juzgados, demoran causas y afectan a cada bonaerense en su derecho a la justicia. Durante demasiado tiempo estos pliegos estuvieron demorados por el gobierno provincial. Hoy, como senadora, estoy donde corresponde: en el recinto, cumpliendo con la responsabilidad institucional de garantizar una Justicia más ágil y accesible para todos”, justificó su presencia la senadora opositora de Azul, Lorena Mandagarán, aunque luego votó en negativo.

Es que, desde la mañana y por varias horas hasta la tarde, los senadores le dieron el visto bueno a un paquete de 93 pliegos judiciales para cubrir vacantes de camaristas, jueces y fiscales que alcanza a una veintena de departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Como marcó Buenos Aires/12, las designaciones son parte de un enorme paquete de pliegos que envió el gobernador Axel Kicillof a fines del año pasado. Hace algunas semanas, el Senado había avanzado con el visto bueno sobre 131 nombramientos, hecho que fue presenciado por el ministro de Justicia, Juan Martín Mena. La votación de los pliegos se llevó adelante luego de la aprobación de los diversos proyectos de ley por parte de oficialismo y oposición.