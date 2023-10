El ministro de Economía, Sergio Massa, fue el único candidato a presidente de los que están con chances reales en participar del encuentro que armó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El candidato de Unión por la Patria (UP) ponderó el rol de las pymes, anunció beneficios para que el sector exporte y avisó que se viene una simplificación tributaria. En ese contexto, además, reveló que Carlos Melconian, asesor económico de la líder del PRO, Patricia Bullrich, le pidió una reunión, que se concretó días atrás.

"Melconian, desayunando en mi casa me dijo “por favor cuidame las SIRAs. La SIRA no nacieron de un repollo, nacieron como consecuencia de una sequía, la peor de la historia argentina, y nació para tratar de administrar los volúmenes de importaciones apostando a que mantengamos el nivel de actividad", expresó Massa respecto al régimen de administración del comercio exterior. El detalle de la reunión que pidió Melconian, encuentro en el que se habló además de otros temas, lo contó Massa a raíz de que un rato antes, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri, habría prometido cortar con las SIRA.

"En campaña -dijo Massa- es muy lindo decir cosas, pero que son 18.000 millones de dólares el swap con China que a lo que cuesta esa idea que plantean hay que agregar 18.000 millones de dólares si se rompe el acuerdo con China y otros 18.000 millones de dólares que dejaríamos de exportar". Y agregó que "yo no creo que las SIRAS sean un remedio permanente. Y aspiro a que el año que viene, en lugar de tener 7.000 millones de déficit energético, como tuvimos en el 2022, importación de energía para sostener nuestros niveles de consumo, y que no vamos a tener una sequía que cuesta 21 mil palos verdes, que no vamos a tener además los volúmenes de exportación mineral que tuvimos este año, sino mucho más, las SIRAS sea sólo un mal recuerdo".

La dolarización "cobarde" y la fuga

En ese contexto, Massa también criticó a los dos modelos económicos que proponen Juntos y La Libertad Avanza. "Las ideas vinculadas a la elección de otra moneda tienen consecuencias que se pueden ver en el tejido de pequeña y mediana empresa de los países que adoptaron ese camino. Zimbabwe, El Salvador y Ecuador eligieron el camino de la dolarización y pasaron dos cosas que las pueden chequear, todos ustedes, comparando el tejido económico de esos países desde el momento de la dolarización a hoy", expresó.

Agregó además, en relación al endeudamiento del macrismo, que "entre el 2015 y el 2019, la Argentina tenía tasa de interés positiva en dólares. Eso les servía a los fondos de inversión que venían a especular. Les servía a tal punto que tuvimos en un momento de pérdida de confianza una enorme salida de capitales, que llevó a la Argentina a tomar la peor decisión en términos históricos de los últimos veinte años, que es volver al Fondo Monetario Internacional".

En esa línea, explicó que "mientras ustedes tenían tasa de interés positiva en dólares y caían 23 mil pymes en la Argentina, y caían 200 mil empleos en la Argentina, los fondos de inversión tenían la oportunidad de sacar con garantía y respaldo del FMI la plata que habían traído para especular. El 63% de la plata del préstamo del Fondo Monetario Internacional fue a parar a las cuentas de fondos de inversión que se iban de la Argentina".

Cerró ese capítulo diciendo que "la otra variante, la dolarización cobarde la llamo yo, que es el bimonetarismo que plantea ni más ni menos que lo que está sucediendo hoy en Cuba y en Venezuela. Parece casi una contradicción histórica que quienes nos acusaron sistemáticamente de querer transformar a la Argentina en Venezuela y en Cuba, elijan como propuesta futura para la Argentina el modelo que hoy tienen Venezuela y Cuba de convivencia de las dos monedas, básicamente porque la moneda fuerte siempre se come a la moneda débil".

Incentivo exportador

Massa afirmó que desde el lunes regirá un incentivo exportador para el sector pyme, y aseguró que su proyecto tras las elecciones es simplificar el sistema tributario, aumentar los incentivos exportadores y robustecer la acumulación de reservas para fortalecer la moneda nacional.



"Una medida que empieza a regir desde el día lunes, así como hemos incentivado para la soja, desde el lunes las exportaciones pyme también tienen el incentivo de ingreso de Contado con Liquidación de 25%, para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que acelere el proceso de exportaciones argentino", dijo el ministro al disertar.



Señaló que el objetivo central es "robustecer nuestra acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda y fortalecer el crédito", y afirmó que tras las elecciones "vamos a seguir en el camino de tasa de interés negativa" para inversiones productivas.



En este contexto, destacó la medida ya vigente de blanqueo laboral que permitirá que en "los próximos dos años cada empleo nuevo que generen no pagará cargas sociales, y además permitirá en caso de trabajadores informales reconocerle hasta 70 meses de aporte jubilatorio al trabajador sin sanción penal ni tributaria".