Julio Velarde Flores asumió la presidencia del Banco Central de Perú hace 17 años y se mantiene en el cargo a pesar de los siete cambios de presidentes de ese país. En el marco de una nueva edición del Coloquio de Idea el economista extranjero se llevó grandes aplausos cuando expuso la fórmula peruana para acabar con la inflación. Fue entrevistado por el gerente general del banco Galicia, Fabián Kon, en el panel titulado: “Dejar atrás la inflación: el caso Perú”.

“Somos autónomos”, afirmó Velarde al recibir el primero de los aplausos durante su participación, en donde durante la primera parte de su discurso explicó el proceso que atravesó su país para estabilizar los precios y mantener una independencia creíble en el Banco Central. Desde 2006, Perú atravesó un proceso por el que convirtió al Sol en una de las monedas más estables de la región, con una entidad central con niveles abundantes de reservas y con baja inflación.

Velarde Flores explicó que en Perú, el banco central goza de autonomía desde 1979, aunque eso no evitó que haya una hiperinflación en los 80. “Recién entonces se pusieron restricciones al banco central. Hoy puedo ser removido si le presto dinero al gobierno. No se puede establecer un tipo de cambio diferencial. Si lo hacemos, puedo ser también removido por el Congreso, ya que se considera una falta grave. No puedo obligar a los bancos a comprarle bonos al Tesoro, porque también es causa de dimisión”, dijo el economista peruano, y fue interrumpido por el fuerte aplauso de los más de 700 empresarios.

El gerente general de Galicia comentó que el Banco Central de la Argentina (BCRA) tuvo muchas de esas restricciones hasta 2002, cuando se modificó su carta orgánica. “Luego le metieron funciones como el desarrollo económico y del empleo. Cuando uno le mete esas palabras a una carta orgánica del Banco Central, es como un troyano: se instala y se permite hacer un montón de otras cosas. Creo que este es un primer aprendizaje. Necesitamos instrumentos mucho más exigentes de los que tenemos”, aconsejó Kon.

Luego le preguntó a Velarde Flores cómo hizo Perú para tener un promedio de inflación anual menor a 5 por ciento en los últimos 20 años. “Tuvimos menos de 3 por ciento”, lo corrigió el presidente peruano. Y agregó: “Hemos sido un país muy dolarizado, entonces la meta de inflación que hemos fijado nosotros es menor a 2 por ciento anual. Somos el país de la región que tiene la inflación más baja, inclusive más baja que Ecuador, que está dolarizado. Vivimos una hiperinflación, tuvimos 34 tipos de cambio, no sé cuántos tienen ustedes, pero es fue un momento de punto de quiebre”.

Otro de los puntos destacados que recibió aplausos fue cuando indicó que Perú establece en su Constitución la libre tenencia y disponibilidad de ahorros en moneda extranjera. “Creo que el dinero es del ciudadano y el ciudadano decide qué moneda quiere y dónde la tiene”, afirmó.

Además, destacó la acumulación de reservas que le permitieron en 2021 enfrentar una fuga de capitales del 8 por ciento del PBI y evitar cualquier control de cambios. "Necesitamos equilibrio fiscal, que no viene de medidas mágicas o de que alguien invente algo, sino instrumentos con los que los administradores tengan que adecuarse a niveles de gastos", continuó.

Sobre el final de su mensaje, Velarde confió en que la Argentina podrá bajar la inflación. "La mayor parte de los países controló la inflación, lo han hecho todos sus vecinos. Se puede hacer y también lo va a lograr la Argentina”, concluyó el funcionario.