Bizarrap –temporalmente Bizapop– volvió a sorprender con su BZRP Music Session #57, donde la colaboración en esta ocasión fue con Camilo Joaquín Villaruel, más conocido como Milo J, un rapero de 16 años que comenzó su carrera musical hace apenas dos años y que en poco tiempo cautivó a millones de personas en Argentina y alcanzó el reconocimiento internacional. Su meteórico crecimiento en la industria y los distintos hitos que marcaron su ascenso.

Nacido el 25 de octubre de 2006 en el barrio de San José, en Morón, provincia de Buenos Aires, Camilo Joaquín Villarruel tuvo su primer acercamiento a la música a sus 8 o 9 años, inspirado por su hermana, que escribía sus propios temas y lo llevaba a las "compes de freestyle". Milo J comenzó a participar de las Competencias Underground y, siendo un niño, ya destacaba.

El joven trapero siempre tuvo una gran vocación musical. “No puedo estar sin escuchar música. Entré en una crisis cuando se me rompieron los auriculares; quería conseguir auriculares a toda costa. No me imagino una vida sin música. Fuera de hacer temas… no me puedo imaginar una vida sin música. Soy melómano”, contó en un streaming en enero de este año.

De Camilo Joaquín Villarruel a Milo J: el puntapié inicial de su carrera musical

El fenómeno que cosecha casi 12 millones de oyentes mensuales en Spotify y se posiciona entre los 500 artistas más escuchados del mundo en esa plataforma, comenzó desde abajo. “Arranqué a grabar mis temas en un estudio que me dieron unos amigos, 14 años creo que tenía. Dejé de jugar a la pelota y dije ‘vamo a mandarle (a la música)”, contó el artista urbano.

Ahí fue cuando sacó “Tus vueltas”, en noviembre de 2021, el primero de sus sencillos, que fue seguido de otra media docena mientras se hacía un lugar en la escena. Pero no fue hasta agosto de 2022, cuando lanzó “Milagrosa”, que su masividad comenzó a posicionarlo como uno de los artistas emergentes más destacados, incluso con menciones y elogios de grandes del trap, como Duki o Lit Killah.

El éxito internacional del último colaborador de Bizarrap

“Milagrosa” fue un antes y después en su carrera, su primer gran éxito. A partir de ahí, Milo J siguió con grandes producciones y colaboraciones con distintos artistas. En 2023, salió “Rara Vez”, donde colaboró con el reconocido productor Taiu, que también trabaja con el famoso rapero Trueno, y alcanzó la fama internacional, con 250 millones de reproducciones en Spotify y más de 100 millones en YouTube.

En abril de este año, Milo J presentó “511”, su primer EP de trap que ingresó en el Top 200 de Argentina en Spotify y fue tendencia mundial en Youtube al día siguiente de su lanzamiento.

Un mes después, hizo un featuring con Khea en el tema "NUNCA VOY SOLO", y apareció en “ALMA”, el último disco de Nicki Nicole, particularmente en el track “DISPARA ***”. Para ese entonces su reconocimiento global ya era innegable. Incluso, llegó a participar en “La Velada del Año 3” del famoso streamer español Ibai Llanos, en Madrid, donde cantó esa canción junto a Nicki Nicole.



Además de sus shows en su Morón natal, Milo J viaja por todo el país para llevar su música y hace poco terminó con su gira por España. Es uno de los artistas confirmados en el line up del Primavera Sound en Argentina, que será este 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento. Ahora, con su colaboración con el productor argentino número 1, Bizarrap, el crecimiento del joven rapero de 16 años no tiene techo.

Seguí leyendo: