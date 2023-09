Bizarrap lo hizo de nuevo. Este jueves anunció que estrenará la "BZRP Music Session #57" el próximo 4 de octubre con un corto de 8 minutos, que contó con la participación de Guillermo Francella. El video, en clave "El Lobo de Wall Street" de Martin Scorsese, rompió todo. ¿Cómo se gestó ?



Gastón Cocchiarale, quien protagoniza el video junto al productor, contó cómo le llegó la propuesta para participar del corto. "Como toda gran aventura, esto comenzó de una forma inesperada", relató en su cuenta de Instagram.

Precisamente, esa red social fue clave en el proyecto: "Era un viernes a la tarde. Estaba durmiendo la siesta. Me desperté y, mientras intentaba despabilarme viendo boludeses en Instagram, descubro que tenía en solicitudes un mensaje de @bizapop".

"Al principio no entendí bien que estaba sucediendo. Tenía dos audios de él que me hablaba de un corto, de actuar con él, de una idea que tenía, que le gustaba mi trabajo, etc", relató.



Pasada la sorpresa inicial, Gastón contestó el mensaje y le dijo que "sería un honor" trabajar con él. La charla siguió por teléfono. "Me llamó desde Madrid y nos pusimos a charlar más de 1 hora sobre su idea, el arte, la actuación, el teatro, la música, Ramos Mejía y Haedo", continuó.







Con el paso del tiempo, lo que para Gastón ya era un gran proyecto, mejoró aún más. "Luego, se sumó la increíble noticia de que sería parte de esta aventura mi admirado y querido mentor Guillermo Francella" y "como si esto fuera poco, el proyecto sería dirigido por Jaime Jones (conocido como Louta)".

"Pocas veces disfruté tanto de un rodaje, de la libertad creativa de estos pibes y de la posibilidad de jugar con tanta alegría al juego que me propuso Biza. El corto es una bomba y quedé maravillado", afirmó.







Y contó que, además de la calidad de la producción y de los profesionales que se sumaron al proyecto, lo que más lo sorprendió fue el productor argentino. "De lo que más quedé maravillado es de Gonzalo (conocido como Bizarrap) de su humanidad, de su humildad, de su forma de apostar filmando en nuestro país y con los mejores recursos posibles". Incluso, confió, Bizarrap y su familia fueron a verlo al teatro hace unos días, en la obra que protagoniza en el Picadero.

Gastón Cocchiarale, actor y protagonista del corto de Bizarrap. @gastoncocchiarale

"Cuando uno conoce a este tipo de gente tan exitosa, te das cuenta porque les va como les va. Porque no se olvidan de lo importante ni pierden el eje de lo valioso de esta vida. Porque intentan darle magia a cada paso que dan. Porque apuestan a sus ideas y lo hacen confiando y armando equipo. Porque ese es el éxito en verdad. Todo lo otro, es cotillón", concluyó.

Cuál fue la Session #56

La "Music Session #56" se estrenó en junio, con la voz del artista boricua Rauw Alejandro.

La alianza entre el argentino y el boricua, de 3 minutos y 10 segundos de duración, propone un nuevo cruce entre la música urbana y la electrónica y a la hora de haberse estrenado en YouTube ya había cosechado más de 1.700.000 visualizaciones y más de 450.000 "Me gusta".









