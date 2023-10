Festival Estéreo, el primero dedicado a podcasts en Argentina, conoce entre hoy y el domingo su segunda edición. Más de 40 actividades entre talleres, conversatorios, shows y experiencias sonoras -protagonizadas por productoras locales, nacionales e internacionales-, tendrán sede en Biblioteca Argentina, El Cairo Cine Público y Galpón 11, con entrada libre y gratuita.

“Creo que la primera edición nos permitió obtener el reconocimiento de la escena, de la industria del podcast, una industria que todavía es muy chiquita. Nosotros nos espejamos un poco en las industrias del cine y del videojuego; en el caso del videojuego porque tenemos una pata que es 100% digital, y en la del cine en cuanto a las cuestiones narrativas. Pero todavía no tenemos líneas de subsidios, estamos en un momento iniciático en cuanto al medio y su lenguaje. Con la edición anterior logramos capitalizar el apoyo de la industria en Argentina, el de las productoras más grandes, que están en Buenos Aires y vinieron con sus proyectos, lo que hizo que se interese también gente de afuera”, comenta Martín Parodi, director general de Estéreo, a Rosario/12.

-Me parece que estuvo también la perspicacia de ustedes, al distinguir el escenario y concretar un espacio como éste.

-Creo que el podcast encaja muy bien con ciertos hábitos, ya internalizados. Cuando nosotros escuchábamos música en la calle, lo hacíamos con un walkman o con alguna radio en los primeros celulares, pero ese placer no estaba tan popularizado, ¡la radio te comía la batería del celular! Hoy ya no es así, creció mucho la necesidad de generar y tener contenidos, y el podcast salió a competir con la música, la radio y los múltiples formatos como el streaming; entonces, en ese mundo en el que todo el tiempo estamos escuchando algo, hay una necesidad. Quienes somos del palo del podcast también lo somos de la radio, pero desde cierta producción, no la de los programas diarios de tres horas, sino de producciones más pensadas y guionadas, con mayor atención a los detalles, al montaje, a la creación de ambientes, a usar actores. Si se quiere, toda esa historia de una radio más producida encaja muy bien, y me parece que es lo que permite a mucha gente tener contenidos que se salgan de lo pasatista, que sean más cuidados y narrativos. Hay quien me ha dicho que escuchó un mismo podcast más de una vez, y me parece que se está generando ese tipo de consumo. Ahí entra una diferencia grande, porque “podcast” se le puede decir a cualquier audio que subís a una plataforma, el espectro se está llenando de muchos contenidos, pero sin ser pensados. Desde el festival, así como desde mi rol docente, lo que proponemos es incitar a otro tipo de producción, más inspirada en los géneros del cine, en la ficción y el documental. Tal como sucede con el periodismo narrativo: si el podcast está bueno, aun cuando sea de un tiempo atrás, lo escuchás. Todo depende de cómo sean contadas estas historias. El objetivo es fomentar estas industrias y elevar la calidad de las producciones.

-Justamente, entre las mesas propuestas se nota un acento en la participación de educadores.

-Para nosotros esto arranca en la escuela. A un podcast lo podés hacer con tu teléfono, ya hay herramientas que te permiten procesar tu voz y hacerla sonar mejor. Los pibes ya tienen un conocimiento más innato de la tecnología, y el podcast ofrece una forma de expresión y desarrollo de las habilidades narrativas, que luego pueden aprovecharse de muchas otras maneras. Hoy, saber cómo convertir cualquier cosa en un producto de comunicación narrativa es clave. Los chicos ya tienen la creatividad, es algo que veo en la universidad. Esta generación no tiene tantas ataduras, son netamente digitales y están libres de algunas cuestiones; me parece que pueden pensar desde lugares diferentes a nuestra generación, e incluso de los millennials. Nuestro rol está en aportarles que esto no existe en un vacío, sino dentro de toda una historia que viene desde antes. Pero ellos no repiten formulas y eso me parece lo más lindo. Si lo alentamos desde las escuelas, me parece que estamos frente al futuro de una industria creativa enorme.

Sobre la programación -que puede consultarse de manera completa en las redes (@estereofestival) y la web oficial-, Parodi resalta los talleres: “Este viernes (a las 17.30 en Biblioteca Argentina) tenemos una masterclass con Ignacio Lara Saldaña, director de Emisor Podcasting, una de las productoras líderes de Latinoamérica; ellos produjeron Caso 63, el podcast más escuchado durante la pandemia, que ya logró ser doblado a muchos idiomas, con la participación de Julianne Moore en la versión norteamericana. Él va a dar una clase magistral sobre la distribución y comercialización, un tema muy importante, ya que es muy fácil subir un podcast pero después es difícil encontrar algo bueno, con tantas cosas compitiendo entre sí. También de Chile vendrán Catalina May y Martín Cruz, productores de Las Raras, uno de los podcasts más premiados de los últimos años, dedicados al periodismo narrativo; darán un taller intensivo el sábado (de 9 a 13 en Biblioteca Argentina), y es el único taller pago (consultas en https://www.festivalestereo.com.ar/lasraras). Otro taller estará dedicado a la Actuación de Voz, destinado a locutores, actores y actrices (el domingo a las 13 en Galpón 11), algo que para el podcast es fundamental, porque el código actoral es distinto y está condicionado por cómo se graba, se edita, y por la forma en que la gente lo escucha”.