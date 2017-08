El hijo de Jorge Julio López, Rubén López, salió a cuestionar el uso por parte del oficialismo del nombre de su padre –desaparecido un día antes de la condena a Miguel Etchecolatz en 2006– para criticar el reclamo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. “No se los permito –dijo el hijo del albañil–, sobre todo a los funcionarios, porque nunca hablaron de Jorge Julio López, no tienen nada que hacer.” También se pronunció en su Facebook por la aparición de Maldonado.

“Todos saben de quién soy hijo, dónde está Santiago Maldonado!!!”, escribió Rubén López en las redes, sumándose a los miles de mensajes que reclamaron al Estado que de respuestas sobre la desaparición del joven. En una nota radial, en tanto, consideró que aquellos que usan el nombre de su padre para querer silenciar el reclamo de Maldonado “no tienen autoridad moral”.

López hijo dejó en claro que existían, no obstante, diferencias entre los dos casos. “Son dos cosas similares pero no iguales. En el caso de mi viejo es presunta desaparición forzada porque nunca se pudo corroborar quiénes fueron. La desaparición forzada de Santiago fue en un acto de represión de la Gendarmería, una fuerza federal a cargo de Patricia Bullrich”. La causa por la segunda desaparición de López, quien ya había estado secuestrado durante la dictadura, permanece frenada.

Rubén López aseguró sobre el entonces presidente Néstor Kirchner: “Nos recibió a los pocos días, se puso a disposición para buscar a mi viejo. Después si se lo buscó bien o no, es otra cuestión. La Justicia también tiene que buscarlos, las primeras 48 horas que no se buscaron se perdieron las pistas”. “Cuando una desaparición es forzada quiere decir que un miembro del Estado fue parte. En el caso de mi viejo no se pudo corroborar, la sospecha no me sirve”, consideró el hijo de López.