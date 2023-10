Carlos Melconian, el traductor económico de Patricia Bullrich y eventual ministro de Economía en caso de un triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones generales del 22 de Octubre, cosechó aplausos y risas de los empresarios durante su disertación en la jornada de cierre del 59° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresario de la Argentina (IDEA). Sin posibilidad de ser refutado - el planteo original era un debate entre referentes económicos de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza-, calificó a Sergio Massa de "irresponsable" por haber aumentado, según sus cálculos, dos puntos del gasto público con las medidas anunciadas los últimos cuarenta días; y trató de psiquiátrico a Javier Milei, al que le criticó duramente la dolarización y el "plan motosierra".

"¿Por qué crees que no vino el resto del panel?", le dejó picando una respuesta el director ejecutivo de IDEA Daniel González apenas empezó la charla. Es que originalmente, el panel "La mirada de los referentes económicos" estaba pensada como un debate entre los economistas de los partidos políticos que se dividieron los tres tercios de las elecciones PASO en agosto. Al igual que con la invitación de Javier Milei, desde La Libertad Avanza ni siquiera contestaron al convite. Desde el oficialismo sugirieron al Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía Gabriel Rubinstein, aunque luego suspendieron su presencia.

"Espero que no sea parte del pacto oficialismo-libertario", recibió la pelota y jugó Melconian. Con ese comentario cosechó el primero de varios aplausos durante su disertación en la que evitó nombrar con nombre propio a Javier Milei y a Massa. En cambio, se refirió a ellos como "la magia" y "los irresponsables", respectivamente.

"Desde el punto de vista estratégico, hay un tema que empezó a evidenciarse en el debate. El oficialismo festejó que con la coyuntura económica no haya sido atacado lo suficiente. Del otro lado, salir airoso fue que no se haya puesto agresivo. De repente eludir este tipo de encuentro podría ser para perpetuar este patrón".

"En lo profesional, es más complejo", siguió el economista y sentenció: "Es que probablemente no tengan propuesta". Al oficialismo lo criticó "porque es irresponsable y no se entiende lo que están haciendo". Melconian atacó desde un punto de vista fiscalista las medidas que el Ministro Sergio Massa anunció para fortalecer los ingresos frente a la devaluación que impuso el FMI. "Lo que hizo el ministro candidato en los últimos 40 días, no lo he visto nunca. Agregó por lo menos dos puntos más de gasto público", aseguró.

"Por el lado del salto al vacío y la magia (LLA), el argumento se cae solo. Tanto en el frente cambiario (la dolarización) como en el fiscal (el plan motosierra), no se sostiene. Yo rasqué un poquito y se cayó. Todas las personas responsables y serias se corrieron, le vaciaron el equipo porque no quieren participar ni como advisors", explicó haciendo referencia a Roque Fernández y Carlos Rodríguez.

El economista aseguró que la factibilidad de la dolarización "es cero. La convertibilidad se hizo con 10.000 millones de dólares al día de hoy. Hoy no tenemos dólares". “El 11 de diciembre no le vas a poder contestar a la gente con la escuela austríaca. Yo nose ni lo que es la escuela austríaca”, terminó de dilapidar a Javier Milei y cosechar el aplauso del público. Cerca de la puerta del Salón Gaudio del Hotel Sheraton, estaba parado Juan Nápoli, dueño del Banco de Valores y candidato a senador de La Libertad Avanza que entraba y salía del auditorio.

Propuestas

"Yo me estoy ocupando del antiduranbarbismo, de decir lo que vamos a hacer. No corre más el si digo lo que voy a hacer no me votan”, siguió seduciendo Melconian a un público empresario que estaba escuchando lo que quería escuchar: habló de recorte del gasto público apuntando a las moratorias previsionales y a los empleados públicos, de "volar" las restricciones de acceso al MULC y las listas de Precios Cuidados, y de cortar con la emisión fiscal para terminar con la inflación.

Al referirse al "pico violento del gasto infinanciable" que desde 2007 tuvo el gasto público, Melconian apuntó directo contra dos temas sensibles: el jubilatorio y los empleados públicos. Con respecto al gasto jubilatorio, se quejó de las moratorias previsionales que permiten que millones de personas que trabajan de manera informal puedan acceder al derecho previsional "El sistema está lleno de gente que cobra muy poco. Eso es por las moratorias irresponsables, de meter adentro un montón de gente sin pagar", aprovechó Melconian que nadie pudiera contestarle que las moratorias no son condonaciones de deuda, sino plan de pagos para que la gente pueda acceder a un derecho básico durante la vejez.

También en situación de único orador, aseguró que el empleo público es "el único empleo que subió desde 2019, aunque las cifras récord de 36 meses consecutivos de creación de empleo privado formal lo desmienten. Tampoco evitó hablar del "yate del mediterráneo. Eso no está en el gasto público, es una cuestión moral, ética y de gobernantes. No existe el gasto de la política así como tal", y recibió la tercera ola de aplausos y risas de la mañana.

Daniel González le manifestó su preocupación por los impuestos, que aprovechó para aclarar "nos parecen muy elevados a los empresarios". Melconian volvió a hacer reír al público: "Yo tengo una consultora que tiene tres socios: Santángelo, el Estado y yo. El Estado es el mayoritario". El director de Ieral aseguró que iba a dejar de emitir dinero, porque "la emisión genera inflación. Hay que cerrar la canilla". González le insistió, le preguntó si iba a haber nuevos impuestos, de manera concreta. Melconian dijo que actualizaría el impuesto al combustible, que otros no tenía en mente, pero que "sino lo arreglamos, quédense tranquilos". Nuevas risas del público.

Para terminar, el economista siguió endulzando los oídos de los mil empresarios que lo escuchaban sentados en el Coloquio de IDEA: "Las reglas van a ser claras. Esta va a ser una negociación que no se va a resolver con un revólver arriba del escritorio, va a volar el acceso al MULC, la lista de precios cuidados. Todo eso vuela". Lo que prometió "trabajar para reducir"- quizás por la experiencia de la última gestión en la que el fue funcionario de gobierno- son las restricciones a la soja, al maíz y el trigo: "No nos dan los números para sacarlos de entrada. Pero sí la vas a ir reduciendo en los próximos cuatro años".