MIS QUERIDAS COMPAÑEROS,

COMPAÑERAS, COMPAÑERES,

SEAN HOMBRES O MUJERES

'TAMOS EN EL MISMO AUJERO

Y, PARA SALIR PRIMEROS,

NECESITAMOS CORAJE.

NO SE ESCONDAN NI SE RAJEN,

ASÍ LA GENTE DESCUBRE

QUE ESTE VEINTIDÓS DE OCTUBRE

GANAMOS, SIN BALOTAJE.

EN ESTA NUEVA ELECCIÓN

HAY EXTRAÑOS CANDIDATOS;

UNA QUE SE CREE PATO,

OTRO QUE SE CREE LEÓN.

¿SERÁ LA AUTOPERCEPCIÓN

LA QUE LES ATA ESOS NUDOS?

PERO ESO SÍ, YO NO DUDO

QUE SI LLEGAN A GANAR

EL PATO NOS VA A GARCAR

Y EL LEÓN NOS COME CRUDOS.

DESPUÉS DE VER EL DEBATE

LES QUISIERA TRANSMITIR

LO QUE PUDE PERCIBIR:

YO CREO QUE NO FUE EMPATE.

HUBO MUCHO DISPARATE,

NEGACIONES Y AMENAZAS,

MUCHAS IDEAS QUE ATRASAN,

ALGUNOS IMPRESENTABLES,

Y POR SER MÁS RAZONABLE,

YO CREO QUE GANÓ MASSA.

MUCHO NO PUDO MOSTRAR

LA CANDIDATA “DEL CAMBIO”:

DESDE LA QUIACA A MARAMBIO

A TODOS NOS VA A ESPIAR.

TAMPOCO PUDO BRILLAR

EL LEÓN DE LA BRAVURA:

NO PUDO ESTAR A LA ALTURA

DE SU FRONDOSO PRONTUARIO

Y LO EMBARRÓ EL COMENTARIO]

NEGANDO LA DICTADURA.

DESDE YA MENCIONARÉ

PARA NO SER DESPROLIJO

LO QUE SCHIARETTI NOS DIJO

EL DIJO “¡SOY CORDOBÉS!”

NO AGREGÓ NADA DESPUÉS

PERO LO DIJO MIL VECES

QUIZÁS DE LOS CORDOBESES

ESO LE SUME VOTANTES

EN LAS PROVINCIAS RESTANTES

DE ESA MANERA, NO CRECE

NO HAY NADA QUE ARGUMENTAR

SOBRE EL YATE DE INSAURRALDE.

ESO CAYÓ COMO UN BALDE

DE AGUA FRÍA EMOCIONAL,

PERO LOS QUIERO ALERTAR

DE OTROS “YATES” AL ACECHO:

“YA TE” SACO TUS DERECHOS,

“YA TE” DOLARIZO EL PESO,

“YA TE” AFANO LOS INGRESOS,

“YA TE” AJUSTO, “YA TE” ECHO.

CON LA IZQUIERDA COMPARTÍ

DENUNCIAR LA DICTADURA

Y SU PRECISA POSTURA

OPUESTA AL FMI.

EN EL RESTO NO ES ASÍ

PORQUE NO VEN EL ABISMO,

COMPARAN AL PERONISMO

CON LOS NEOLIBERALES

Y DICEN QUE SON IGUALES.

MUCHACHOS…, ¡NO SON LO MISMO!

VIVIMOS TIEMPOS OSCUROS

Y ENCIMA LA LUZ AUMENTA.

¡QUÉ JODIDA ESTA TORMENTA!

¡LLUEVEN DE PUNTA Y SON DUROS!

'TA COMPLICAO EL FUTURO

SI NO HAY UNIÓN NACIONAL.

PERO EL NEOLIBERAL

PLANTEA OTRA SOLUCIÓN,

¡CREE QUE LA SALVACIÓN

ES QUE TODOS ESTÉN MAL!

PERDONEN POR ESTAS RIMAS

POÉTICAMENTE FLOJAS.

SIN AGREGADO DE SOJA,

QUELOIDES NI VITAMINAS,

QUISE HABLAR DE MI ARGENTINA,

DE LAS COSAS QUE NOS PASAN.

PARA CONSERVAR SUS CASAS,

SU LABURO O SU VACANTE,

MIS ESTIMADOS VOTANTES,

¡NO DUDEN, VOTEN A MASSA!

Y PARA FINALIZAR

ESE DOMINGO A LA NOCHE

SIN DEMANDAS NI REPROCHES

JUNTÉMONO' A CELEBRAR,

A RESISTIR O A SUMAR

FUERZAS PARA LA OTRA ETAPA,

PORQUE A NADIE SE LE ESCAPA

QUE HAY QUE ESTAR JUNTES Y ENTEROS.

POR ESO, MIS COMPAÑEROS,

¡COMAMOS PASTEL DE PAPA!

Sugiero al lector acompañar esta columna con el video “¡KIcillof-Magariof”!, de Rudy-Sanz: