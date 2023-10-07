MIS QUERIDAS COMPAÑEROS,
COMPAÑERAS, COMPAÑERES,
SEAN HOMBRES O MUJERES
'TAMOS EN EL MISMO AUJERO
Y, PARA SALIR PRIMEROS,
NECESITAMOS CORAJE.
NO SE ESCONDAN NI SE RAJEN,
ASÍ LA GENTE DESCUBRE
QUE ESTE VEINTIDÓS DE OCTUBRE
GANAMOS, SIN BALOTAJE.
EN ESTA NUEVA ELECCIÓN
HAY EXTRAÑOS CANDIDATOS;
UNA QUE SE CREE PATO,
OTRO QUE SE CREE LEÓN.
¿SERÁ LA AUTOPERCEPCIÓN
LA QUE LES ATA ESOS NUDOS?
PERO ESO SÍ, YO NO DUDO
QUE SI LLEGAN A GANAR
EL PATO NOS VA A GARCAR
Y EL LEÓN NOS COME CRUDOS.
DESPUÉS DE VER EL DEBATE
LES QUISIERA TRANSMITIR
LO QUE PUDE PERCIBIR:
YO CREO QUE NO FUE EMPATE.
HUBO MUCHO DISPARATE,
NEGACIONES Y AMENAZAS,
MUCHAS IDEAS QUE ATRASAN,
ALGUNOS IMPRESENTABLES,
Y POR SER MÁS RAZONABLE,
YO CREO QUE GANÓ MASSA.
MUCHO NO PUDO MOSTRAR
LA CANDIDATA “DEL CAMBIO”:
DESDE LA QUIACA A MARAMBIO
A TODOS NOS VA A ESPIAR.
TAMPOCO PUDO BRILLAR
EL LEÓN DE LA BRAVURA:
NO PUDO ESTAR A LA ALTURA
DE SU FRONDOSO PRONTUARIO
Y LO EMBARRÓ EL COMENTARIO]
NEGANDO LA DICTADURA.
DESDE YA MENCIONARÉ
PARA NO SER DESPROLIJO
LO QUE SCHIARETTI NOS DIJO
EL DIJO “¡SOY CORDOBÉS!”
NO AGREGÓ NADA DESPUÉS
PERO LO DIJO MIL VECES
QUIZÁS DE LOS CORDOBESES
ESO LE SUME VOTANTES
EN LAS PROVINCIAS RESTANTES
DE ESA MANERA, NO CRECE
NO HAY NADA QUE ARGUMENTAR
SOBRE EL YATE DE INSAURRALDE.
ESO CAYÓ COMO UN BALDE
DE AGUA FRÍA EMOCIONAL,
PERO LOS QUIERO ALERTAR
DE OTROS “YATES” AL ACECHO:
“YA TE” SACO TUS DERECHOS,
“YA TE” DOLARIZO EL PESO,
“YA TE” AFANO LOS INGRESOS,
“YA TE” AJUSTO, “YA TE” ECHO.
CON LA IZQUIERDA COMPARTÍ
DENUNCIAR LA DICTADURA
Y SU PRECISA POSTURA
OPUESTA AL FMI.
EN EL RESTO NO ES ASÍ
PORQUE NO VEN EL ABISMO,
COMPARAN AL PERONISMO
CON LOS NEOLIBERALES
Y DICEN QUE SON IGUALES.
MUCHACHOS…, ¡NO SON LO MISMO!
VIVIMOS TIEMPOS OSCUROS
Y ENCIMA LA LUZ AUMENTA.
¡QUÉ JODIDA ESTA TORMENTA!
¡LLUEVEN DE PUNTA Y SON DUROS!
'TA COMPLICAO EL FUTURO
SI NO HAY UNIÓN NACIONAL.
PERO EL NEOLIBERAL
PLANTEA OTRA SOLUCIÓN,
¡CREE QUE LA SALVACIÓN
ES QUE TODOS ESTÉN MAL!
PERDONEN POR ESTAS RIMAS
POÉTICAMENTE FLOJAS.
SIN AGREGADO DE SOJA,
QUELOIDES NI VITAMINAS,
QUISE HABLAR DE MI ARGENTINA,
DE LAS COSAS QUE NOS PASAN.
PARA CONSERVAR SUS CASAS,
SU LABURO O SU VACANTE,
MIS ESTIMADOS VOTANTES,
¡NO DUDEN, VOTEN A MASSA!
Y PARA FINALIZAR
ESE DOMINGO A LA NOCHE
SIN DEMANDAS NI REPROCHES
JUNTÉMONO' A CELEBRAR,
A RESISTIR O A SUMAR
FUERZAS PARA LA OTRA ETAPA,
PORQUE A NADIE SE LE ESCAPA
QUE HAY QUE ESTAR JUNTES Y ENTEROS.
POR ESO, MIS COMPAÑEROS,
¡COMAMOS PASTEL DE PAPA!
Sugiero al lector acompañar esta columna con el video “¡KIcillof-Magariof”!, de Rudy-Sanz: