Junto a la fuerte iniciativa del Poder Ejecutivo, el Parlamento viene aumentando su nivel de actividad. Luego de la devaluación que se realizó en el marco de las negociaciones con el FMI, el gobierno implementó una serie de medidas tendientes a recomponer el poder adquisitivo de distintos sectores de la población. Muchas de esas iniciativas primero fueron establecidas por decreto, para que comenzaran a funcionar de modo inmediato. En una segunda instancia han sido transformadas en proyectos de ley para que, una vez aprobadas, se conviertan en políticas de Estado.

Durante la semana se trató en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de devolución del IVA, una de las medidas implementadas por decreto y que ya se encuentra en pleno funcionamiento. El mencionado proyecto tiene un contenido muy similar al decreto que lo precedió. Pero, mientras el decreto puso la medida rápidamente en vigencia, la ley está destinada a darle continuidad en el tiempo.

Recordemos que, por esta iniciativa, quienes cobran menos de 15 salarios mínimos obtienen la devolución del IVA en sus consumos de la canasta básica alimentaria por un monto que se irá actualizando según la evolución de la inflación y de los salarios. El objetivo es mejorar la capacidad de compra de la población que percibe menores ingresos. En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda logramos el dictamen de mayoría. Hubo también un dictamen de minoría. Está previsto que el próximo martes se traten en el recinto de la Cámara de Diputados.

Hay otros proyectos relevantes que también podrían tratarse ese día. Entre otros, el que establece un régimen de promoción del gas natural licuado en nuestro país, que tendrá una primera expresión en el acuerdo para producir ese recurso energético a través de una asociación entre YPF y Petronas, la empresa estatal de Malasia, una de las petroleras más grandes del mundo. La Argentina es importadora de gas licuado. Este acuerdo podría transformarnos en exportadores de este producto, previa satisfacción plena de las necesidades del mercado interno.

Además, integra el orden del día la creación de tres nuevas universidades nacionales: De la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuelas; Juan Laurentino Ortiz, en Paraná, Entre Ríos; y De Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Otra iniciativa importante es el proyecto de creación del Régimen de Promoción de la Industria del Calzado.

En la semana también tuvo lugar una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, donde tratamos el proyecto de ley de Alquileres que volvió del Senado con modificaciones. Allí se generó un dictamen de mayoría impulsado por nuestro espacio, que ratifica las modificaciones introducidas en el Senado, y otro de minoría promovido por Juntos por el Cambio, que ratifica la media sanción dada por Diputados anteriormente. Ambos serán tratados en la sesión del martes.

Hay otras iniciativas a la espera de ser tratadas lo antes posible: por ejemplo, el proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino no declarado, por el que las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias podrán declarar ante la AFIP “la tenencia de bienes en el país y en el exterior, dentro del plazo que expresamente contempla la norma”. Otro proyecto pendiente es la aplicación de un impuesto mínimo global en cada jurisdicción en las que operan las multinacionales. La OCDE viene recomendando que esas grandes empresas multinacionales tengan una tributación mínima del 15% de sus ganancias. También tenemos para tratar el Presupuesto 2024 y, dentro de éste, la Separata donde se listan una serie de gastos tributarios y otros beneficios impositivos que podrían ser reducidos, impactando sobre el resultado fiscal.

Mientras, Juntos por el Cambio no acompaña los proyectos destinados a recomponer los ingresos de la población a través de la devolución del IVA o de la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, entre otras medidas. Ellos continúan insistiendo con sus clásicos planes de ajuste. No son los únicos: Javier Milei habla de un ajuste equivalente a 15 puntos del PIB, siendo que el gasto primario total en la Argentina alcanza los 20,4 puntos del PIB, de los cuales 6,9 corresponden a jubilaciones y 4,4 al gasto social, incluida la Asignación Universal por Hijo.

Lo que está diciendo el candidato a presidente de La Libertad Avanza es que, si ganara las elecciones, prácticamente eliminaría buena parte del gasto público orientado a esos destinos.

Son primos hermanos: mientras los libertarios sostienen que cerrarán el Banco Central, Juntos por el Cambio afirma que le va a prohibir que emita. En la práctica es lo mismo. Ambas propuestas significan renunciar como país a tener política monetaria. Sería una pérdida de soberanía enorme.

Durante los últimos días hubo una intensa difusión de imágenes de Martín Insaurralde navegando en un yate acompañado por una modelo. Ante el hecho, reaccionaron de manera inmediata y contundente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el candidato a Presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. En pocas horas Insaurralde dejó de ser Jefe de Gabinete del gobierno provincial y debió renunciar a su candidatura a concejal por Lomas de Zamora. Si existieran otras responsabilidades será la Justicia la que deberá analizar, evaluar y tomar decisiones.

De todos modos, es muy evidente la diferencia con que son tratados los casos protagonizados por integrantes de la oposición. Por ejemplo, Gerardo Milman continúa desempeñándose como diputado sin que su fuerza política lo cuestione y, sin embargo, hay una serie de hechos que podrían vincularlo al intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación. Otro caso: el ex operador judicial de Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia desde hace más de mil días, continúa viviendo impunemente en Uruguay aun cuando tiene denuncias sobre delitos muy graves.

La ola mediática construida alrededor del caso Insaurralde muestra la intensidad de la campaña con la que se intenta detener el crecimiento de Massa a nivel nacional, de Kicillof a nivel provincial y del resto de los candidatos de Unión por la Patria en sus distritos.

Mientras tanto, el gobierno aumenta el volumen y velocidad de su gestión tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo. Es un proyecto en marcha que Unión por la Patria propone continuar y profundizar tras ganar las próximas elecciones.

* Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario