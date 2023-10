El Espacio de la Memoria que funciona en lo que fuera el centro clandestino de detención del Servicio de Informaciones, de Dorrego y San Lorenzo, tiene desde hace tiempo una sola trabajadora, que reparte su jornada haciendo visitas guiadas diarias y mostrando el archivo audiovisual de los juicios por Terrorismo de Estado realizados en la provincia. Pero Gloria Canteloro- de ella se trata- tiene 65años y está pronta a jubilarse y la provincia demoró un expediente para incorporar personal durante más de un año y medio, por lo cual decidió hacer público su pedido a la ministra de Gobierno, Celia Arena. Allí recién hubo reacción oficial. El expediente para el contrato que se necesita fue ingresado el 25 de noviembre de 2021, recaló en la secretaría privada del ministerio el día después y fue firmado por la titular de la cartera en julio este año, sin mayores novedades. Por estos días se diluyeron las esperanzas. En la actual etapa de transición entre el gobierno de Omar Perotti y el de Maximiliano Pullaro, este último pidió que no haya nombramientos. "Estoy agotada mentalmente. Esta tarea no es sencilla, y solo se aprende caminando por estos sitios. Hay que preparar gente, y si esto no pasa, el Espacio corre serio riesgo de quedar cerrado durante los próximos tiempos" advierte la única trabajadora el lugar. Por eso Gloria se lamenta: "En este lugar esta democracia que supimos conseguir y que este año cumplirá 40 años ininterrumpidos, se valora y se dan las herramientas para defenderla. Esos proyectos políticos del pasado también están en el presente y hay que mostrarlos para que los adolescentes que muchas veces son atraídos por cantos de sirenas sepan a lo que se están exponiendo" dice en uno de los tramos más claros de su escrito.

Gloria Canteloro hizo en mayo pasado una carta pública a la ministra Arena, contando la necesidad de incorporar personal, con lo cual logró la reacción del gobierno, pero pronto las expectativas se desvanecieron porque el expediente se firmó en julio de este año, pero después poco se movió.

"Me dirijo a Ud. en calidad de trabajadora de la Secretaría de DDHH en la ciudad de Rosario. Cumplo tareas en el Espacio de Memoria en la Sede de Gobierno. Desde el 2006 realizo las visitas al Ex CCD Servicio de Informaciones, éramos tres compañeras que hacíamos esa tarea, Marianela Scocco, Lila Gianelloni y yo. Marianela dejó de trabajar por una beca en el CONICET, luego se recibió de licenciada en historia y después obtuvo el doctorado, en la actualidad trabaja en la UNR", comienza su carta Gloria.

"Lila fue docente, desde el 2014 está jubilada, así que desde esa fecha hasta la actualidad soy la única que hace los recorridos, y desde este día la única trabajadora en el espacio. Tanto para las visitas como para el archivo audiovisual de los juicios de lesa humanidad. Vienen escuelas de toda la provincia, además de las ciudades de Rosario, Casilda, San Agustín, Las Parejas, Comuna de Matilde, Pérez, San Lorenzo, San Carlos Centro, Arroyo Seco por nombrar algunos, hasta la ciudad de Victoria de la provincia de Entre Ríos y cátedras universitarias y Secretaría de DDHH de la UNR. Si me atrevo a enviarle esta carta es porque necesito personal para preparar en esta tarea tan importante y porque desde que se creó la Secretaría, es política del Estado Provincial. Tengo 65 años pronta a cumplir 66. Cada visita se hacen con 30 personas máximo, lleva entre 2.30 a 3 horas cada recorrido con su correspondiente taller al finalizar la visita. Muchas veces son tres y cuatro recorridos por día", describe Canteloro su tarea.

"No sé si usted conoce el sitio -le pregunta a la ministra- , son tres niveles, cada nivel tiene su historia y explicación de cada sala, es un lugar sumamente opresivo en la que me significa mucho desgaste físico y mental ya que si bien no soy sobreviviente, sí soy una ex presa política y muchos de los asesinados, desaparecidos y sobrevivientes son amigos y compañeros que conocí. Entre ellos mi cuñado Alberto Britos, asesinado el 17 de diciembre de 1976 y mi mamá Irma Albelo, sobreviviente que hoy tiene 96 años, fue testigo en la causa Días Bessone (Feced I)".

Glorai aclara en su misiva que "no hago y nunca hicimos un relato morboso. Explico el concepto de Terrorismo de Estado, desaparición forzada, delitos de lesa humanidad, pero fundamentalmente se habla de resistencia a un plan sistemático de aniquilamiento, proyectos políticos y económicos en pugna, haciendo un poco de historia trayendo el pasado al presente y viceversa. Las anécdotas acompañan el discurso que sin decir exactamente que es peronista (aunque se nota, dentro del CCD no corresponde hacer proselitismo) queda claro que hablamos de derechos conquistados, de luchas de nuestro pueblo, de ideales y utopías. Esta democracia que supimos conseguir y que este año se cumplirán 40 años ininterrumpidos se valora y se dan las herramientas para defenderla. Esos proyectos políticos del pasado también están en el presente y hay que mostrarlos para que los adolescentes que muchas veces son atraídos por cantos de sirenas sepan a lo que se están exponiendo".

"Como puede ver -le dijo Canteloro a Arena en mayo pasado- soy una apasionada de la política y la historia, una apasionada de transmitir nuestras experiencias con sus aciertos y errores, seguiré haciendo esta tarea hasta que me jubile dándolo todo como hice en el pasado. Pero reitero mi pedido para que no se pierda mi experiencia y mi esfuerzo en construir una provincia, un país con dignidad y memoria".

El texto finaliza con una frase respetuosa: "Le pido mil disculpas si no corresponde hacerle llegar esta carta, no puedo hacer otra cosa más que esto, y apelo a su comprensión como militante y compañera de nuestro movimiento peronista".