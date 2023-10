Tras el segundo debate presidencial realizado este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó una entrevista televisiva en Canal 9, en la que dio detalles de sus principales propuestas electorales.

Luego de advertir que "Milei tiene una conducta de trato despectivo con las mujeres", Massa puntualizó que "no tienen que ganar menos" y recordó que actualmente hay un "23% de brecha salarial entre mujeres y hombres". Por eso, "ayer planteé el tema de una nueva legislación para obligar a las empresas a respetar que igual remuneración por igual tarea es un principio constitucional".

El candidato de UxP explicó que los principales desafíos a resolver en su eventual presidencia son "seguridad" y "salario", lo que implica "bajar inflación y seguir achicando impuestos". En ese sentido recordó que esta semana es importante "porque se empieza a discutir que la devolución del IVA que ya utilizaron 16 millones de argentinos sea ley", una propuesta que "además impacta en el blanqueo de la economía".



"El año que viene en términos macroeconómicos la economía argentina va a ser mucho mejor porque tenés 19.000 millones de dólares más del campo, que este año tuviste la peor sequía de la historia y los perdiste, porque tenés más de 11.000 millones de dólares de crecimiento de exportación minera porque entran en proceso de maduración proyectos que en este momento están en construcción, porque tenés 7.000 millones de dólares de saldo positivo de la balanza energética", enumeró el ministro sobre algunos de los indicadores que permitirán crecer al país.



En otro tramo de la entrevista, Massa fue consultado sobre las propuestas de sus contrincantes de cara a las elecciones del 22 de octubre y dijo que "no quedó claro" cuáles son. "Además de que tiraron mugre, ¿qué propuesta recordás anoche (del debate presidencial) de los otros candidatos?", le planteó a los periodistas de Canal 9.

En cambio, "yo sí dije mis propuestas", puntualizó Massa, entre las que mencionó el FBI argentino. "Es una agencia que tiene a los mejores de la Policía de Seguridad Aeronáutica, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura, unificados con un único comando en Rosario, que va a tener tres objetivos: lucha contra el narcotráfico, lucha contra la trata de personas y lucha contra la corrupción", detalló.



Consultado sobre la performance de Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Massa expresó que "no me quedó claro que propone". Además, recordó que cuando fue ministra de Seguridad del macrismo subió el delito en Rosario. "Por eso en un momento del debate dije 'tengo la sensación de estar hablando con paracaidistas suecos'. Porque hablábamos de las retenciones a la economía regionales. ¿Y quién le puso retención a las economías regionales? ¡El gobierno de Patricia Bullrich!", ejemplificó sobre el doble discurso de la candidata de Juntos por el Cambio.

Massa también se refirió este lunes a los factores de la crisis económica que atraviesa Argentina, siendo el acuerdo con el FMI uno de los principales. "Hay que rediscutirlo. El acuerdo con el Fondo que dejó Macri es un karma con el que la Argentina va a convivir hasta que le paguemos y saquemos al Fondo, que es lo que pienso hacer, como hizo Néstor en 2005 con Lula", afirmó.

Además del FMI, Massa mencionó como factor de la crisis económica "la peor sequía de la historia" y el problema de la "subfacturación de exportaciones". Sobre este último punto, advirtió que "hay mucha gente en Argentina que se viste de traje y que cuando evade impuestos le afana a los jubilados y le roba dólares a las pymes que necesitan para producir".



Este lunes, Massa también brindó detalles sobre sus propuestas para personas con discapacidad. "Lo primero que hay que hacer es incluirlos en el mercado de trabajo: las personas con discapacidad tenían un límite, que se acaba, que es que la pensión era incompatible con trabajar", mencionó.

El segundo objetivo, que apunta a obras sociales, "es establecer en el sistema de salud un régimen de garantía donde el Estado, esas prestaciones que son extraordinarias y que el Programa Médico Obligatorio no cubre, las tenga que cubrir sobre la base de un seguro", continuó. En ese marco, apuntó contra Milei y dijo que "no le importa que se mueran pibes", porque votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas.



"Milei plantea la privatización del sistema de salud con vouchers. Yo le quiero contar a la gente que eso significa quedarse sin el Plan de Vacunación Obligatoria. ¿Cuánto le cuesta a una mamá las vacunas de los chicos si no fueran obligatorias? 1.030.000 pesos al año" advirtió.



En esa misma línea, explicó que cuando "plantean la desregulación del sistema de tarifas eléctricas, lo que están planteando es la dolarización de las tarifas: un jubilado pasará de pagar $4.000 a pagar $24.000. Es matemática pura".

Además, siguió Massa, "dicen que cada uno tiene que consumir lo que puede, pero hay mínimos que vos tenés que garantizar si querés vivir en una sociedad de iguales" y justamente "es eso lo que está en discusión: si construimos una sociedad con igualdad de oportunidades o si es el sálvese quien pueda", remarcó.



En otro tramo de la entrevista, dirigió un mensaje a los jóvenes que eligen votar a La Libertad Avanza. "Lo primero que les diría es: 'si estás estudiando en la universidad, vas a tener que pagar 3 millones y medio de pesos al año'. Lo segundo que le diría es: 'si tenés tu beca para estudiar, no la cobrás más, porque (Milei) plantea la eliminación de los subsidios y becas'. Lo tercero que le diría es 'si estás preocupado por el laburo de tu papá, enterate que no tiene más derecho a la indemnización ni a las vacaciones pagas'. Y si estás preocupado por tu seguridad y la de tu familia, vas a vivir en un país con libre portación de armas", señaló.

También adelantó que está "cerrando un programa de acuerdo con bancos y entidades financieras para establecer un proyecto de crédito desde el 1 de enero que es sobre la base de actualización del coeficiente de variación salarial: aumenta tu salario, aumenta la cuota. No aumenta tu salario, no aumenta la cuota".

La otra propuesta para combatir la crisis habitacional, agregó, consiste en crear un programa que en 4 años construya 2 millones de lotes con servicios en tierras del Estado nacional. "El Estado hace la subdivisión, la calle, la luz, el agua, la cloaca y la conexión de las redes de servicio", precisó.

Sobre el final de la entrevista, le volvieron a consultar sobre la posible inclusión en su eventual gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y respondió: "A mi no me gusta hacer nombres porque estamos en medio de un proceso electoral. Además no me gusta repartir cargos como si fueran caramelos. Yo quiero armar un gobierno donde estén los mejores de cada fuerza, no importa de qué partido político sean", concluyó.