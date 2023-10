Se llevó a cabo el segundo debate de candidatos a presidente organizado por la CNE antes de las elecciones del 22 de octubre. Esta vez el encuentro de los presidenciables de todos los partidos tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UBA y los ejes fueron: seguridad, trabajo y producción y el último desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. El segundo round que enfrentó por dos horas a Sergio Massa (UP); Javier Milei (LLA); Patricia Bullrich (JxC); Juan Schiaretti (Hacemos por un País) y Myriam Bregman (FIT), fue mucho más picante que el primero, estuvieron mejor administrados los derechos a réplica, hubo más cruces y frases más polémicas. A diferencia del primero, los opositores incorporaron el escándalo de Martín Insaurralde. Así lo hizo Bullrich y Massa le respondió que, a diferencia de ella que no le pidió la renuncia al diputado Gerardo Millman, él sí lo hizo con Insaurralde. Milei continuó con su técnica de usar lentes e intentar dar un perfil académico con conceptos confusos. Schiaretti otra vez se centró en Córdoba y Bregman sostuvo una postura clara y en defensa del sector que representa. En su minuto final, Massa dijo que en su posible gobierno "va a pelear por la distribución del ingreso". Aseguró que "lo peor ya pasó", y pidió a los argentinos que el 22 de octubre "vayan a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro".

En la presentación, todos hicieron mención del conflicto en Israel. Milei, al igual que Schiaretti, aprovechó su turno para hablar de economía, un tema que no estaba entre los ejes del segundo debate. El libertario opinó que el país "está en la peor crisis de su historia"; "peor que en la previa del Rodrigazo", y "al borde de una hiperinflación". Bullrich, en cambio, se centró en el escándalo que protagonizó el exjefe de gabinete, Martín Insaurralde, y lo describió como "corrupción K". "Massa no lo puede solucionar porque es parte y Milei tampoco porque se ha asociado con ellos", indicó. El candidato de UP usó su presentación para decir que había que aprovechar el debate para contar propuestas "sin chicanas, ni peleas". Bregman expresó que "muchos no nos resignamos a que la deuda la pague la gran mayoría", y cuestionó a Milei al decir que "otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha despeinada".

Seguridad

El primero de los ejes de la noche fue seguridad. Bullrich recordó su pasado como ministra de esa área durante el gobierno de Mauricio Macri y expresó que en ese momento "enfrentó a las mafias". "Nosotros sabemos a quién defender, ellos --por UP-- liberan presos y les dan internet y celulares", subrayó. Luego atacó a Milei: "quiere liberar las armas y eso cae en manos de los delincuentes", marcó. Entre el público estaba el expolicía Luis Chocobar --símbolo de la violencia institucional por matar a un joven por la espalda-- que, según Bullrich, "defendió a un ciudadano y por eso los k querían mandalo a la cárcel para toda la vida". Además adelantó que va a reformar el código penal, aunque se equivocó y dijo civil, para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Bregman le respondió: "vos fracasaste como ministra. Te sacabas fotos en un secuestro de 25 porros. Estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe de servicio penitenciario". Milei también usó una réplica para Bullrich: "Hay una ley de armas, lo que no se hace es cumplirla. Usted habló esta semana de llevarse puestas garantías constitucionales ¿qué quiere que esto sea una dictadura?", fustigó. Massa también le respondió a la exministra: "Contemos la verdad. Los datos desmienten lo que dice Bullrich porque en 2019 se liberaron 16 mil presos y en 2020 9 mil. La que debe explicar la liberación de presos es la que era ministra".

A su turno, Massa propuso en el área de seguridad tres ejes. Primero la prevención -- y mencionó el ejemplo de Tigre--. Segundo la lucha contra el crimen mediante la creación de una agencia federal con las cuatro fuerzas federales. "Un FBI instalado en central Córdoba para trabajar contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas". Y en tercer lugar propuso exigirle cuentas al Poder Judicial. En ese punto Bullrich introdujo el tema Insaurralde. "¿Tus números quién te los da? ¿Insaurralde?. No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos vos defendiste a (Claudio) Scapolan, un fiscal del narcotráfico". Massa respondió: "Insaurralde cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia y lo hizo. No todos somos lo mismo: vos nunca pediste la renuncia de Millman".

Milei culpó por la inseguridad a "la casta política", dijo que el país "es un baño de sangre", y añadió que "el desastre es culpa de haber abrazado las ideas del exjuez de la CSJN (Raúl) Zaffaroni que han causado un desastre en este país". Propuso, al igual que Bullrich, modificar el Código Penal y "hacer una reforma de la ley de seguridad interior". La candidata de JxC le dijo a Milei que si desregula la portación de armas "van a masacrar a los chicos en las escuelas".

Trabajo y Producción

El segundo bloque fue sobre Trabajo y Producción. Massa dijo que ellos "creen en una sola clase, los que trabajan", y que "el eje central" de los próximos 4 años será mejorar el ingreso mediante la paritaria libre y la reducción de impuestos. Algo que ya comenzó, opinó, con la devolución del iva y la quita del impuesto a las ganancias. También resaltó que va a obligar que las mujeres cobren igual que los hombres en todas las empresas por hacer el mismo trabajo; propuso eliminar las cargas sociales a las pymes, un sistema de simplificación tributaria y un programa de desarrollo exportador. En ese fragmento Bullrich resaltó que Massa que "dijo que venía a sacar las papas del fuego y nos hizo puré", y Massa le replicó: "hay algunos que parecen paracaidistas suecos. Nos llevaron a la peor deuda de la historia y se olvidan que la Argentina está transitando la peor sequía de la historia. Todos hablan pero el único que eliminó el impuesto a las economías regionales fui yo".

En esta área temática Bregman dijo que "nos quieren hacer creer que los problemas son que los trabajadores tienen derechos", y que el problema es que el trabajo está "totalmente fragmentado y precarizado". Propuso reducir la jornada laboral y que nadie cobre menos que la canasta básica. Milei que "el empleo está estancado desde 2011" y que la única forma de que crezca "es con crecimiento económico". También cuestionó "a la justicia social", que según él "castiga el ahorro y a la inversión". "Si sos monotributista precarizado ya estás afuera, pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor porque la libertad que él defiende es la de que te exploten sin límites", le retrucó Bregman. Massa añadió que Milei "propone volver a un régimen de esclavitud".

Vivienda y medioambiente

El último eje fue el de Desarrollo humano, vivienda y medioambiente. Massa habló de "la casa común" y la "casa propia" y dijo que para la casa propia había dos ejes: un crédito hipotecario del que aumente la cuota solo si aumenta el salario; y segundo adelantó que están detectando inmuebles ociosos para "proponer un programa para acceder a 2 millones de lotes con servicios". Sobre la "casa común", propuso tres ejes: la reforma del código penal para que quien contamine un río o destruya un humedal vaya preso; trabajar sobre las energías renovables y en tercer lugar la creación de un programa ambiental.

Bregman manifestó su postura en contra del extractivismo y dijo que todos los demás candidatos "prometen un modelo de desarrollo que deja hacer lo que quieran a las multinacionales". En este punto, la propuesta de Milei fue muy confusa: habló de "ingresos, longevidad y educación". Bullrich usó una réplica para decirle a Milei que él insulta a las personas con discapacidad cuando dice "mogolicos", también "a judios y católicos", y a las personas de la tercera edad cuando les dice "viejos meados". La candidata de JxC aprovechó sus minutos en el tópico para cuestionar "al kirchnerismo": "Bolsos de López, Sueños Compartidos, hoteles de CFK, Insaurralde. Para que haya desarrollo humano tienen que dejar de robar".

El final fueron las preguntas cruzadas. Bullrich dijo que Milei "tiene a todos los chorros en las listas"; Milei retrucó que ella "tiene un pasado de montonera asesina". La candidata de JxC disparó contra Schiaretti al decirle que "solo defiende a Córdoba", y Massa le preguntó a Bregman si para ella es lo mismo UxP que Milei. La candidata del FIT respondió: "no te apures. Todavía no estamos en el ballottage". El libertario le espetó a Massa que "tu adicción al estado te hace mal". Milei aclaró que no respetará el acuerdo de París vinculado al cambio climático y no quiso opinar sobre los femicidios, por los que le preguntó Bregman. Por último, Bullrich le disparó a los gritos a Massa "¿cuándo van a dejar de afanar?". Massa se defendió: "Hablar así no te va a hacer más popular y no alcanza con gritar para corregir la mala performance que estás haciendo".