Ni la paritaria en curso, ni la valorada transición de gobierno en armonía mitigará el alerta de la docencia frente a una escalada inflacionaria que carcome los salarios. Por eso los y las maestras y profesoras nucleadas en Amsafé Rosario saldrán esta mañana de las aulas para concentrarse en la plaza San Martín y demostrarle al gobierno que se va y al que vendrá que el horno no está para bollos ni para fotos de reuniones felices. "Perdimos 20 puntos porcentuales de salario en lo que va del año. Es evidente que el acuerdo paritario quedó viejo", marcó el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello.

Por lo tanto, se reabre hoy el conflicto gremial del sector público en Santa Fe con una protesta que unirá a docentes de esta seccional no alineada con la conducción provincial del sindicato; y con trabajadores estatales de ATE Rosario.

Los docentes suspenderán actividades entre las 10 y las 14 para asistir desde las 11 al mitin en la plaza frente a la sede Rosario de Gobernación.

"La inflación nos gana por goleada, el acuerdo antes de las PASO en agosto ya considerábamos que era insuficiente, y pasaron las PASO y se transformó definitamnete en un acuerdo viejo", planteó Casiello en diálogo con Rosario/12. "Esta movilización será un reclamo fuerte al gobierno que se va y tambien el planteo a las futuras autoridades que hasta ahora han prometido generalidades", adelantó.

Al reabrir la paritaria este año, el gobierno de Perotti logró calmar las aguas en agosto con la firma de un acuerdo que por entonces deparaba un aumento del 51 por ciento sobre el salario básico de febrero, desagregado de la siguiente forma: 25% de aumento en agosto, 7% en setiembre, 7% en octubre, 6% en noviembre y 6% en diciembre; con dos instancias de revisión y actualización salarial –la llamada cláusula gatillo–, una en octubre y otra en diciembre.

La suma total de aumentos, en la práctica, redondeó un incremento de 100,11% salarial a lo largo de 2023. Y la inflación, claramente, ya alcanzó esa cifra cuando todavía empieza el último trimestre.

En esta representación gremial descreen de la coyuntura y miran de soslayo lo que el gobierno de Pullaro depare en cuanto a Educación, área para la que suena como ministro el ex decano de la facultad de Humanidades y Artes (UNR) José Goyti.

"Hay muchos gremios que tenían cerrado acuerdos hasta fin de año y lo reconsideraron en esta realidad nueva. Esta es la cuestión central, y por eso pedimos reabrir patritarias ahora. Ninguna cláusula gatillo podrá equiparar fehacientemente el poder adquisitivo que se ha perdido", indicó el dirigente de Amsafé Rosario.

Es que mientras en la Casa Gris se planifica la entrega de gobierno a los equipos de Maximiliano Pullaro, los datos duros de la economía predicen que la inflación de setiembre será quizás de 11 puntos, o por lo menos de dos dígitos seguro. "A esta altura del año, el acumulado de inflación pasó los 100 puntos, y nuestro aumento lleva 81; es decir que vamos 20 puntos abajo. Solo de agosto para setiembre perdimos 7 puntos porcentuales, y con los tramos de aumento que faltan seguiremos perdiendo. Por eso nuestra urgencia", comparó Casiello al fundamentar la convocatoria prevista para hoy.

"Nos preocupa que la conducción provincial del gremio no diga una palabra. Hay un completo silencio de Amsafé, ATE, Upcn, que bancan a este gobierno que se va repudiado", tiró Casiello.

Para Gabriela Meglio, dirigente de la misma gremial docente, "el momento de salir a luchar es ahora, en una situación inflacionaria que pulveriza el salario y una paritaria que quedó vieja". "El gobierno nos acusará de que los chicos no estén en las escuelas, sin reparar en las escuelas que no dan clase por falta de agua, de condiciones edilicias. Demuestren que en la transición se ocupan de la situación de médicos, policías, del salario docente, los trabajadores, y que no se están repartiendo la caja", lanzó.