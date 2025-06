Cristina Fernández de Kirchner, por el fallo que ratificó este martes la Corte Suprema de Justicia, fue corrida de la competencia electoral y, desde la Casa Rosada intentan a toda costa bajar el tono de la discusión pública y desmarcarse del debate para decir que se trata, simplemente, "de una cuestión judicial" y no política. Lo cierto es que, si bien la semana pasada --tras el anuncio de que ella sería candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral-- en La Libertad Avanza estaban desesperados en busca de un candidato para poner en frente de la expresidenta, con la confirmación que hizo la Corte Suprema del fallo, el escenario mutó drásticamente.

Mientras el presidente Javier Milei y su hermana Karina siguen de gira por Israel, durante los últimos dos días, en Balcarce 50 el jefe de gabinete Guillermo Francos y el asesor --con despacho en la Casa Rosada, pero sin cargo--, Santiago Caputo, monitorearon atentos y con cautela todo lo que ocurría en las calles y con la movilización popular que generó la noticia del encarcelamiento de la presidenta del principal partido opositor. Desde el oficialismo temen que esta avanzada sobre Cristina Fernández de Kirchner termine siendo perjudicial para ellos porque puede permitir el ordenamiento del peronismo y su alineamiento en una misma dirección. Algo que no había ocurrido hasta el momento por las internas y los cruces entre las distintas tribus del partido opositor.

Otra estrategia que utilizaron desde el Gobierno ante la avanzada judicial contra el peronismo, fue buscar diferenciarse del macrismo --el partido del que son aliados, pero al que muchos dirigentes de la Casa Rosada aborrecen--. De hecho, la línea oficial el martes, después de que se conociera el fallo de la Corte, fue la de salir a remarcar que "no había pacto de impunidad con el kirchnerismo", como desde el PRO habían insinuado meses atrás en distintos medios de comunicación y también en las redes sociales por el no acompañamiento de la Casa Rosada al proyecto de Ficha Limpia, que impulsaba Silvia Lospenatto, contrincante de Manuel Adorni en las elecciones legislativas porteñas. De hecho, no hubo comunicado oficial desde la cuenta de la "oficina del Presidente" sobre la detención de CFK, sino un tweet de Milei, y otro de Adorni, en los que buscaban remarcar ese tema: "Muy extraño resultó el pacto de impunidad. Fin", resumían.

En el oficialismo, para intentar demostrar que "son algo distinto" al macrismo, también adelantan que "no vamos a hacer un show de todo esto", cuando son consultados sobre qué pasará al momento de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Explican que "si circula o se saca alguna foto será de alguien que la sacó de afuera, nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicieron cuando detuvieron a Amado Boudou, que lo fotografiaron en pijama", puntualizan.

Con Milei en medio de la gira internacional más larga desde que asumió el gobierno, desde la Casa Rosada, por ahora, no pudieron hacer nada para intentar retomar la centralidad de la agenda pública. Toda la atención durante los últimos días estuvo puesta en lo que hacía la expresidenta desde su casa en el barrio porteño de Constitución.

De todas formas, desde los canales oficiales de la Casa de gobierno no dejaron de enviar las gacetillas sobre las distintas actividades que iba teniendo el presidente y su hermana en el exterior. La última, por ejemplo, consignaba que "el Presidente Javier Milei fue el primer mandatario argentino en brindar un discurso en el Parlamento de Israel". En el entorno del mandatario se vanagloriaban sobre ese tema: "Nosotros no pusimos a Cristina en ningún lado. Seguimos con nuestra agenda como siempre, de hecho Javier Milei salió en tapa del Jerusalem Post". Y, con tono irónico, se burlaban: "Lo que pase con CFK no es tema nuestro, es de la sección Policiales, donde se trata a los delincuentes". Otros, con menos recursos metafóricos, vociferaban "es una chorra bien condenada".

Sobre la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires aún hay muchas incógnitas. Sobre todo acerca del rol que tendrá el PRO en la alianza con LLA y también acerca de cómo resolverá el oficialismo sus discusiones internas entre el sector que lidera Santiago Caputo y el armado de Karina, con Sebastián Pareja al frente.

La semana pasada, tras el anuncio de la candidatura de la expresidenta, en los pasillos de la casa de gobierno empezaron a sonar los nombres de los posibles contrincantes en la tercera sección electoral. Desde el círculo íntimo del mandatario aseguraban que el que debía enfrentarla tenía que ser "un pibe libertario". Fue entonces que se escuchaba mencionar al secretario de Culto, Nahuel Sotelo, o a Iñáki Gutiérrez, un influencer que al comienzo de la gestión manejaba la cuenta de la Casa Rosada y fue desplazado por retuitear allí una foto con su novia. Con el nuevo escenario, esos debates siguen inconclusos. "Es absurdo especular sobre eso. Si ganamos es porque la economía crece y la gente lo banca a Javier. Si perdemos es porque no lo logramos, independientemente de quién sea el candidato", opinan.