"Milagro sigue recuperándose de acuerdo a lo esperado por los especialistas del Hospital Italiano y hoy la pasaron de cuidados intensivos a sala". Así narró Alejandro "Coco" Garfagnini las últimas novedades sobre la situación de salud de la dirigente social que fue sometida el viernes pasado a una intervención en su pierna izquierda, largamente esperada. "Tiene algunas mejorías notables en lo físico y en lo emocional. En lo emocional porque está con ganas de vivir, según me dijo ella", agregó su médico personal Jorge Rachid.

Rachid visitó a Milagro ayer por la tarde, la encontró "muy feliz" por su traslado a "la sala de piso, previo al alta hospitalaria" que podría obtener en pocos días para continuar con un tratamiento ambulatorio. El alta hospitalaria no significa "alta médica", por lo que ella deberá permanecer en La Plata para un tratamiento que demandará alrededor de "dos o dos meses y medio, como mínimo".

Garfagnini celebró la tarea de "los médicos extraordinarios" del Italiano donde Milagro "tuvo una operación de cuatro horas" que los especialistas describieron como "bastante brava": "No pudieron colocarle el stent en la vena porque está con una fibrosis tremenda y no está prácticamente funcionando. Así es que están intentando que las venas colectoras la sustituyan irrigando sangre. Ahora empieza un tratamiento fuerte con ella anticoagulada y con ejercicios para fortalecer esa pierna. Evoluciona bien, la pasaron a sala y luego seguirá en observación con el tratamiento hasta el alta definitiva".



-- Es decir que la demora terminó afectando la pierna.

-- Mi conclusión es que alguien va a tener que hacerse cargo de esta situación porque el traslado se pidió durante mucho tiempo, no se le hizo caso y llegamos al punto de que Milagro prácticamente pierda esa vena. Así llegó al Hospital Italiano. Yo sabía que Gerardo Morales era contador porque sé cómo cuenta billetes; después nos enteramos que además era juez porque todos sabemos que decide quién está preso y quién no en Jujuy. Pero ahora nos enteramos que, además, es médico porque ha decidido cuándo trasladar a Milagro: demoró todo con pruebas médicas concretas arriba de la mesa. Pero, aún así, estamos contentos porque vemos que ella está evolucionando. Queremos agradecer profundamente a los médicos y al director del Italiano por el trabajo extraordinario. No sólo médico sino humano: le han brindado un afecto y un cariño muy grande a ella que además de todo esto llegó con un bajón muy importante.